PALLAS CAPITAL ermöglicht die Akquisition der Gastechnik Geburzi GmbH durch die OM Holding GmbH

Wien/Schwabach (OTS) - PALLAS CAPITAL berät die OM Holding GmbH beim Kauf von 100 % der Anteile an der Gastechnik Geburzi GmbH, einem anerkannten Spezialisten für Konzeption, Entwicklung und Produktion von komplexen Industriegasanlagen.

Die OM Holding GmbH ist Inhaber der IFM-Unternehmensgruppe. Teil der IFM-Unternehmensgruppe sind die IFM Industrie Facility Management GmbH („IFM“), AKTIV & FAIR PERSONAL GMBH („Aktiv & Fair“), IFM Holding GmbH und OM Vermietung GmbH. IFM ist unter der Führung des Alleineigentümers, Oliver Milutinovic, mit über 250 Mitarbeitern ein führender Anbieter von Dienstleistungen rund um die technische Gebäudeausrüstung, die industrielle Instandhaltung, die Vermittlung von Fachkräften, die Personalüberlassung auf Zeit sowie in der Vermietung von Immobilien aktiv.

Die Unternehmensgruppe IFM ist ein Systempartner und ein fester sowie wichtiger Bestandteil in den Prozessen seiner Kunden. IFM bietet seinen Kunden maßgeschneiderte Lösungen für eine hohe Nachhaltigkeit im Bereich Facility Management, Industriemontage, Spezialreinigung, Sanitär-, Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik sowie Elektrotechnik und Photovoltaikanlagen. Planungs- und Ingenieurarbeiten im TGA-Bereich runden das Dienstleistungsangebot ab. Zu den Kunden zählen namhafte internationale Konzerne wie u.a. Siemens, MAN, GFE, ZF, VW, Federal Mogul, Deutsche Bahn, Wayss & Freytag, RKW, Smart5, ACCO sowie die US-Army und zahlreiche mittelständische Familienunternehmen. Mit über 20 Jahren Erfahrung und einem qualifizierten Team von Fachkräften steht IFM für hohe Qualität, Zuverlässigkeit und Kundenzufriedenheit. IFM ist ein kompetenter Ansprechpartner für alle Fragen rund um die optimale Bewirtschaftung von Industrieimmobilien und Anlagen im süddeutschen Raum.

Die Aktiv & Fair hat ihren Sitz in Schwabach und bietet professionelle Unterstützung bei der Vermittlung von qualifizierten Arbeitskräften sowie der Personalüberlassung auf Zeit. Als erfahrener und sachkundiger Partner pflegt Aktiv & Fair enge Beziehungen zur Industrie in der Metropolregion Mittelfranken.

PALLAS CAPITAL hat mit der Übernahme der Gastechnik Geburzi durch die OM Holding für einen synergetischen Zusammenschluss zweier Spezialisten gesorgt, da sich die beiden operativen Gesellschaften optimal ergänzen. Seit über 40 Jahren bietet das eigentümergeführte Familienunternehmen in zweiter Generation seinen Kunden qualitativ hochwertige Lösungen für Anlagenbau, Service, Fertigung und Prüfung von Gasanlagen. Unter der operativen Führung des bisherigen Eigentümers, Klaus Geburzi, wird das Unternehmen auch zukünftig in gewohnter Qualität mit seinem erfahrenen Team aus Ingenieuren, Technikern und Fachkräften individuelle und innovative Projekte realisieren, die höchsten Sicherheits- und Umweltstandards entsprechen. Das Unternehmen verfügt über modernste Technologien und Ausrüstungen, die eine effiziente und zuverlässige Ausführung aller Aufträge gewährleisten. Die Gastechnik Geburzi GmbH ist ein vertrauenswürdiger Partner für zahlreiche namhafte Kunden aus Industrie, Energieversorgung, Kommunen und Privathaushalten. Das Unternehmen zeichnet sich durch seine hohe Kundenzufriedenheit, seine langjährige Erfahrung und sein kontinuierliches Engagement für Qualität aus.

„Meine höchste Wertschätzung gilt jedem einzelnen Mitarbeiter der tagtäglich sein bestes für den Kunden sowie die Unternehmensgruppe IFM bringt. Die Dankbarkeit gilt dem loyalen Team, welche auch in herausfordernden Zeiten das Maximum aus sich herausholt. Ein Unternehmen ist nur so gut wie seine Mitarbeiter. Attraktive Arbeitsbedingungen sind daher nicht nur eine Investition in die Mitarbeiter, sondern auch in den Erfolg des Unternehmens.

PALLAS CAPITAL zeichnete sich durch äußerst professionelle und respektvolle Zusammenarbeit aus. Das engagierte Team von PALLAS CAPITAL unterstützte uns bei der Identifikation potenzieller Partner und begleitete uns durch verschiedene Verhandlungen, Analyseprozesse und Bewertungsverfahren bis zum endgültigen Abschluss. Mit ihrer umfangreichen Erfahrung und Fachkompetenz standen sie uns stets zur Seite.“ – Oliver Milutinovic, Alleineigentümer und CEO der IFM-Unternehmensgruppe

Derartige Transaktionen sind das Kerngeschäft der PALLAS CAPITAL Corporate Solutions GmbH. Unter der Führung der beiden Managing Partner Hans Lassen und Maximilian Baar-Baarenfels wurde diese Transaktion, mit Unterstützung von Maximilian Koschat (Analyst – Business Development), abgewickelt. Das Transaktionsteam wurde dabei aus rechtlicher Perspektive mit Felix Scheder-Bieschin von VESTHAUS Rechtsanwälte und aus steuerlicher Perspektive mit Alexander Gerhard von der Gerhard Steuerberater Partnerschaft vervollständigt.

Die PALLAS CAPITAL Corporate Solutions GmbH ist Teil der PALLAS CAPITAL Group AG, welche unter der Leitung von Florian Koschat und Helmut Kogler strategische Beteiligungen an mittelständischen Unternehmen hält und nachhaltiges Wachstum fördert.

