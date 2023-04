AVISO: 30.4.23, 20:00, Oper, Fackelzug-Demonstration: “Kein Platz für Rassismus!”

Der heurige Fackelzug unter dem Motto “Kein Platz für Rassismus!” startet um 20:00 vor der Oper.

Ob es der rassistische Angriff von Gottfried Waldhäusl in einer TV Diskussion, bei welcher er Schülerinnen das Existenzrecht abgesprochen hat, war oder der ÖVP Wien Chef der seine spalterische Hetze bei den Wiener Märkten verbreitet - Rassistische Diskriminierung findet überall statt. Da Rassismus noch immer zum Alltag vieler Wiener*innen gehört, wollen wir gemeinsam ein Zeichen setzen und sagen: Kein Platz für Rassismus! Weder in Wien noch sonst wo! Rihab Toumi, SJ Wien

Wo & wann?

Der Treffpunkt ist um 20:00 bei der Wiener Oper, wo die Demonstration anfangt und dann durch die Innenstadt beim Wiener Rathausplatz mit einem gratis Abschlusskonzert von YUGO endet.





Vertreter und Vertreterinnen der Medien sind herzlichst eingeladen.







Rückfragen & Kontakt:

Sozialistische Jugend Wien

Paul Patscheider

Landessekretär

069917138713

paul.patscheider @ sj-wien.at