THE DIVINE LIFE – Universalkünstler Robert W. Sackl-Kahr Sagostin stellt in Wien aus

five decades´ works in der gallery twenty-six. Eröffnung 16. Mai 2023

Wien (OTS) - ROBERT W. SACKL-KAHR SAGOSTIN

THE DIVINE LIFE BY SACKL-KAHR SAGOSTIN

five decades´ works

industrial design – graphic – painting – photography

VERNISSAGE: Dienstag, 16. Mai 2023 | 19 Uhr

LOCATION: gallery twenty-six | A-1010 Wien | Schwertgasse 4

Nach intensiver Vorbereitung zeigt die GALLERY TWENTY-SIX ab Dienstag, 16. Mai die bisher umfangreichste, fünf Jahrzehnte überspannende, Werkschau des schillernden Universalkünstlers ROBERT W. SACKL-KAHR SAGOSTIN. Das Œuvre des 1960 in Graz geborenen, zwischen Wien, Triest und Südwestfrankreich pendelnden Kreativen, der auch sechs Jahre in Marrakech beheimatet war, umfasst nahezu alle Felder der bildenden Kunst: Photographie, Graphik, Illustration, Malerei, Industrial Design, Bildhauerei und Bühnenbild.

Zum Ausstellungskatalog: THE DIVINE LIFE | EXHIBITION CATALOGUE

Zwischen 17. Mai und 13. Juli 2023 werden, im Rahmen der Ausstellung, zahlreiche weitere Events und Happenings stattfinden (Details unter: https://www.twenty-six.at).

Rückfragen & Kontakt:

Lucian Antoni, Tel: +43 1 482 61 71 | Mobil: +43 676 924 60 77, +43 676 920 43 43



gallery twenty-six

contemporary art

by Kunsthandel Lucian Antoni



A-1010 Vienna | Schwertgasse 4

Mo-Fr 12-20 Uhr

Sa 12-18 Uhr



gallery @ twenty-six.at | www.twenty-six.at



www.instagram.com/twentysix.gallery

www.instagram.com/kunsthandelantoni