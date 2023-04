Kapitänin, Tontechnikerin oder Moderatorin sein beim Töchtertag in der Wien Holding

Wien (OTS/RK) - Wie auch in den Jahren zuvor nahmen einige Unternehmen der Wien Holding am 27. April am Wiener Töchtertag 2023 teil. Erklärtes Ziel des Töchtertags ist es, das Spektrum für die Berufswahl von Mädchen zu erweitern. Eingeladen waren alle Mädchen zwischen 11 und 16 Jahren, die in Wien, Niederösterreich oder im Burgenland zur Schule gehen. Die Teilnahme war kostenlos und Mädchen sollten vor allem Berufe aus den Bereichen Technik/Digitalisierung, Handwerk und Naturwissenschaften kennenlernen können.

Sieben Unternehmen der Wien Holding boten im Rahmen des Töchtertags spannende Einblicke in unterschiedliche Berufsfelder: An Bord der DDSG Blue Danube gehen, einen Einblick in die Hafenlogistik gewinnen, den Museumsbetrieb im Jüdischen Museum Wien erleben, das „daily business“ am Flughafen Wien kennenlernen, Licht- und Tontechnik in der Wiener Stadthalle ausprobieren, einen TV-Beitrag beim Sender W24 erstellen oder ein Musiktheaterprojekt an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien entwickeln – Unternehmensführungen und praxisnahe Workshops sorgten für einen interessanten und spannenden ersten Eindruck und für die eine oder andere Alternative bei der Berufswahl!

Personenschifffahrt und Hafenlogistik

Die DDSG Blue Danube ist Österreichs größtes Personenschifffahrtsunternehmen und bietet mit herrlichen Themen- und Linienschifffahrten durch Wien oder die wunderschöne Wachau einen tiefen Einblick in die faszinierende Welt an den Ufern der Donau. Außerdem vergrößert die DDSG Blue Danube ihre Crew und möchte mehr Frauen auf die Kommandobrücke befördern. Beim Wiener Töchtertag 2023 bot sie 80 interessierten Mädchen unter dem Motto „einmal Kapitänin sein“ einen Einblick in die Personenschifffahrt und die spannenden Tätigkeiten an Bord.

Rund drei Millionen Quadratmeter ist das Areal des Hafen Wien groß. Die Hafen Wien-Gruppe, die zum Wien Holding-Konzern gehört, betreibt hier mit ihren Tochtergesellschaften drei große Güterhäfen inklusive Infrastruktur: den Hafen Freudenau, den Hafen Albern sowie den Ölhafen Lobau. Die Teilnehmerinnen des Töchtertags erwartete ein Einblick in die Welt der Logistik, und sie lernten zudem die vielschichten Aufgaben- und Berufsfelder des Hafen Wien kennen.

Sowohl bei der DDSG Blue Danube als auch beim Hafen Wien standen beim Töchtertag 2023 ein Schiffsknoten-Workshop und eine kleine Schiffsrundfahrt auf dem Programm.

Von der Geschichte für die Zukunft lernen

Das Jüdische Museum Wien ist ein Ort der Begegnung, Auseinandersetzung und Verständigung, an dem Bewusstsein für jüdische Geschichte, Religion und Kultur für alle Besucher*innen geschaffen wird. Inklusive Spannung, Phantasie und Spaß!

Beim Töchtertag 2023 wurden den teilnehmenden Mädchen Museumsbereiche gezeigt, die man normalerweise nicht zu sehen bekommt. Vom Keller bis zum letzten Stockwerk lernten sie unterschiedliche Leute und ihre Berufe kennen – von der Haustechnik über die Werkstatt der Restauratorin bis zum Archiv. Vitrinen wurden geöffnet und Ausstellungsstücke aus der Nähe betrachtet. Am Programm stand auch eine Rätsel-Rallye, bei der man sogar kleine (koschere) Preise gewinnen konnte.

Leben heißt zu lernen, wie man fliegt

Der Flughafen Wien ist Österreichs größter Flughafen. Auch in der Krise setzte der Flughafen auf die Ausbildung von Jugendlichen und übernahm damit eine wichtige gesellschaftliche Verantwortung. Die breit gefächerte Lehrlingsausbildung des Flughafens erstreckt sich im Technik-Bereich über sechs Lehrberufe.

Beim Programm „Vienna Airport IT“ starteten die Mädchen mit einer Rundfahrt am Flughafen. Im Erlebnisraum bestand die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen des Flughafens zu werfen: Welche Wege legt ein Gepäckstück zurück? Wie läuft das „daily business“ eines Flughafens ab? Und welche Perspektive hat ein Pilot beim An- und Abflug? Hinter all dem steckt eine komplexe IT-Landschaft, die für die Aufrechterhaltung eines 24-Stunden-Betriebs notwendig ist. Bei einer Führung durch das Rechenzentrum, ersten Versuchen im Programmieren und PC-Zusammenbauen standen die IT-Spezialist*innen des Flughafens unterstützend zur Seite und beantworteten alle Fragen.

Auch beim Programm der „Vienna Airport Technik“ starteten die Teilnehmerinnen mit einer Flughafen-Rundfahrt und der Gelegenheit, den Flughafen aus unterschiedlichsten Blickwinkeln kennenzulernen. Im Anschluss ging es in die Lehrwerkstatt, in der die Flughafen-Fachkräfte ausgebildet werden. Die Mädchen hatten die Möglichkeit, sich selbst an der Werkbank zu probieren und ein kleines Werkstück als Erinnerung anzufertigen.

Ein Blick hinter die Kulissen

In der Wiener Stadthalle sorgen 136 Mitarbeiter*innen für einen reibungslosen Ablauf bei über 300 Veranstaltungen mit rund einer Million Besucher*innen jährlich. Die Berufsbilder sind ebenso vielfältig wie spannend. Die Teilnehmerinnen beim Töchtertag erhielten einen Einblick in die Geschichte der 1958 eröffneten Wiener Stadthalle und das abwechslungsreiche Veranstaltungsprogramm sowie Informationen zu den unterschiedlichen Abteilungen und den in der Stadthalle angebotenen Lehrberufen: Veranstaltungstechnikerin, IT-Technikerin und Bürokauffrau.

Im Zuge einer Backstage-Führung begaben sie sich anschließend auf die Spuren der Stars, warfen einen Blick hinter die Kulissen von Österreichs wichtigstem Veranstaltungszentrum und erfuhren vieles zu Bühnentechnik, über den Auf- und Abbau für Veranstaltungen und die technischen Prozesse, die bei Events beachtet werden müssen. Beim Praxisteil mit dem Licht- und Tontechnik-Team standen die Mädchen dann selbst am Mischpult, probierten sich durch die Sound-Anlage, hielten einen Soundcheck ab und rückten die Räumlichkeiten in das passende Licht.

Traumjob beim TV

WH Media steht für regionalen, hochwertigen Content und Wiener Know-How. Mit W24 – dem Wiener Stadtfernsehen – zeichnet WH Media für einen der größten Content-Produzenten in Österreich verantwortlich.

Bei einem Blick hinter die Kulissen konnten sich die Mädchen mit den Abläufen einer Fernsehredaktion vertraut machen. Wie fühlt es sich an, als Moderatorin vor der Kamera zu stehen, wie funktioniert eine Greenbox, wie sieht es eigentlich in einer Studioregie aus und welche Aufgaben gibt es abseits der Kamera? Gemeinsam mit den W24-Redakteur*innen konnten die Mädchen einen TV-Beitrag von der Idee bis zur Sendung mitgestalten.

Aus Freude am Gestalten

Die Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (kurz MUK) versammelt Musiker*innen und darstellende Künstler*innen aus aller Welt und bietet ihnen die Möglichkeit künstlerischer Entwicklung in einer offenen und innovativen Atmosphäre.

Im Rahmen des Wiener Töchtertags wurde von den Teilnehmerinnen gemeinsam mit Studierenden des Master of Arts Education (MAE) ein kleines Musiktheaterprojekt mit kreativ künstlerischen Methoden entwickelt. Eigene Instrumente durften mitgebracht werden. Die Mädchen erhielten die Gelegenheit, die Universität in ihrer Vielfalt kennenzulernen und einen persönlichen Einblick in das Studium zu gewinnen.

Wiener Töchtertag 2024

Die Plätze für den Wiener Töchtertag waren bei den teilnehmenden Wien Holding-Unternehmen rasch vergeben. Wir bitten daher alle interessierten Mädchen, sich den Donnerstag, den 25. April 2024, als Termin für den Töchtertag 2024 zu notieren, Anmeldungen für einzelne Programme sind voraussichtlich ab März 2024 möglich.

