ORF-„Die Runde der Chefredakteurinnen und Chefredakteure“ mit Hans Bürger

Am 30. April um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Drei Landtagswahlen sind geschlagen und die Ergebnisse verdeutlichen die Unzufriedenheit der Wählerinnen und Wähler mit den regierenden Parteien. Während ÖVP und SPÖ fast überall Verluste eingefahren haben, konnte die FPÖ Zugewinne verzeichnen. In Salzburg überraschten die Kommunisten mit dem Einzug in den Landtag. Was bedeuten diese Wahlergebnisse für die Bundespolitik? Fehlen den ehemaligen Großparteien die richtigen Konzepte, um die Menschen in Zeiten der Krise anzusprechen? Tut die Regierung genug, um die Belastung durch die Inflation und hohe Lebenshaltungskosten abzufedern? Wird die schwarz-grüne Regierungskoalition im Bund wie geplant bis zum Herbst 2024 halten? Und wer hat die besten Chancen, die Parteiführung der Sozialdemokraten zu übernehmen?

Hans Bürger diskutiert dazu am Sonntag, dem 30. April 2023, um 11.05 Uhr in ORF 2 in „Die Runde der Chefredakteurinnen und Chefredakteure“ mit:

Klaus Herrmann

„Kronen Zeitung“

Hubert Patterer

„Kleine Zeitung“

Petra Stuiber

„Der Standard“

Eva Linsinger

„profil“

