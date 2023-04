Doskozil bei „Aktuell: Im Fokus“ bei ATV: „Keine Lagerfeuer-Romantik nach Mitgliederbefragung“

Sollte Doskozil SPÖ-Parteichef werden, will er sich mit allen Beteiligten an einen Tisch setzen. Wenn nicht, will er sich zu bundesparteipolitischen Themen nicht mehr äußern.

Wien (OTS) - Im Interview für „Aktuell: Im Fokus“ spricht der burgenländische Landeshauptmann und Kandidat für den SPÖ-Vorsitz Hans Peter Doskozil mit Moderatorin Jenny Laimer darüber, wie er die Partei wieder einen möchte. Doskozil will es sachlich angehen:

„Wir brauchen nach der Mitgliederbefragung keine Lagerfeuer-Romantik, sondern wir müssen als erwachsene Leute, wir müssen uns über die wesentlichen Proponenten an einen Tisch setzen und Themen durchdiskutieren. Wie finden wir zueinander? Da gibt es auch viele, viele persönliche Gespräche, damit man Dinge ausräumt. Und dann wird man einen Weg finden. Das sind wir der Partei geschuldet. Wir dürfen nicht vergessen: Keine einzige Persönlichkeit in der Partei ist wichtiger als die Partei - das muss in den Köpfen rein. Aber ich bin jetzt nicht großartiger Fan davon, dass man sagt, wir machen irgendwann im Sommer, im Herbst oder wann auch immer eine Lagerfeuerrunde und in der Romantik haben wir uns alle lieb. So wird es nicht gehen.“

Auf die Frage, ob die Querschüsse aus dem Burgenland aufhören, sollte Doskozil nicht Parteichef werden, antwortet er so:

„Es ist ja kein Querschuss, ich verwehre mich gegen diese Formulierung, wenn man eine Meinung vertritt. (…) Wenn die Mitglieder sagen okay, wir wollen diese oder jene Persönlichkeit an der Spitze, dann ist das zu akzeptieren. Und ich brauche mich zu bundesparteipolitischen Themen, insbesondere was die Partei per se betrifft, dann nicht mehr äußern, das ist korrekt.“

Das gesamte Interview gibt es morgen Samstag, den 29. April um 19:25 Uhr bei „Aktuell: Im Fokus“ bei ZAPPN & ATV zu sehen.

