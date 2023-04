Begegnung mit Popp und Lueger im Bezirksmuseum 8

Theater-Abend am 2.5., Anmeldung: hello@beseder-theater.com

Wien (OTS/RK) - Ein „Historisches Stationen-Theater“ präsentiert die Vereinigung „Beseder – Verein für darstellende Kunst“ am Dienstag, 2. Mai, im Bezirksmuseum Josefstadt (8., Schmidgasse 18). Die eindrucksvolle Aufführung trägt den Titel „Unmögliche Interviews“ und fängt um 19.00 Uhr an. An mehreren Stellen im Museum begegnet das Publikum sechs Persönlichkeiten aus der Vergangenheit: Eugenie Schwarzwald, Grete Wiesenthal, Adelheid Popp, Karl Lueger, Sigmund Freud und Robert Musil sprechen an dem Abend zu den Zuschauer*innen. Im Stil der damaligen Zeit gekleidete Akteur*innen antworten am Ende der Vorstellung auf Fragen der Besucher*innen. Der Eintritt ist kostenlos. Die Mitglieder der Theater-Truppe „Beseder“ bitten um Anmeldungen: hello@beseder-theater.com.

Die Devise dieser Vorführung lautet „Sechs Spotlights auf das Wiener Fin de Siecle“. Viktoria Hillisch, Elena Hückel, Marie Theres Müller, Benjamin Spindelberger, Roman Johannes Kornfeld und Samuel Pock schlüpfen in die Rollen der bekannten Personen aus früheren Tagen. Tania Golden führt Regie und betätigt sich auch als Moderatorin. Assistenz: Irina Mocnik. Die Dramaturgin Susanne Höhne hat die Texte zusammengestellt. Das interessante Theater-Projekt wird seitens des Kunst-Ministeriums sowie vom „Zukunftsfonds der Republik Österreich“ und weiteren Partnern unterstützt. Informationen über das Josefstädter Bezirksmuseum sind bei der ehrenamtlichen Leiterin, Maria Ettl, zu erfragen: Telefon 403 64 15. Zuschriften an die Bezirkshistorikerin via E-Mail: bm1080@bezirksmuseum.at.

