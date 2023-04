„Sport am Sonntag“ mit Burgstaller und Hierländer im Gespräch; Silberberger-Porträt

Am 30. April um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Alina Zellhofer präsentiert „Sport am Sonntag“ am 30. April 2023 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Guido Burgstaller und Stefan Hierländer im Gespräch

Vor dem Cupfinale: die Rapid-Tormaschine und das Sturm-Urgestein im ausführlichen Talk.

Thomas Silberberger – die Konstante im Trainer-Karussell

10 Jahre Trainer in Wattens – der bodenständige Tiroler als Anachronismus im schnelllebigen Fußballgeschäft.

Mentaltraining als Erfolgsgeheimnis

Profisport ist Extrembelastung – für Körper und Geist. Dazu live im Studio: Sportpsychologin Mirjam Wolf.

Rudern – die doppelte Lobnig

Nach Olympia-Bronze in Tokio bricht Magdalena Lobnig auf in neue Gewässer. Mit ihrer Schwester Katharina will sie auch im Doppel-Zweier an die Weltspitze.

