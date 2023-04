KASK STELLT DIE NEUEN HELME DER PRIMERO-SERIE VOR ADVANCED PROTECTION MADE EASY

Chiuduno, Italien (ots/PRNewswire) - KASK kündigt als führender Entwickler und Hersteller von Schutzhelmen die Einführung der neuen Primero-Serie an. Die neue Primero-Serie ist das Ergebnis aus 20 Jahren, die KASK der Entwicklung von Helmen und innovativen Herstellungsverfahren gewidmet hat. Mit dieser Erfahrung hat KASK nun einen neuen Helm konzipiert, dessen Hauptkomponenten optimiert sind, während die Herstellung effizienter gestaltet wurde. In puncto Komfort und Sicherheit, die zum Markenzeichen von KASK gehören, wurden keine Abstriche gemacht. Primero sollte verbesserten Kopfschutz bieten und für eine breite Zielgruppe in einer Vielzahl von Einsatzbereichen benutzerfreundlich anzuwenden sein. Um dieses Ziel zu erreichen, sind die Helme der Primero-Serie kompatibel mit einem breiten Spektrum an KASK-Sicherheitszubehör – einschließlich vieler Zubehörteile, die derzeit mit den Helmen der Zenith X-Serie in Gebrauch sind. Primero-Schutzhelme werden mit belüfteter Schale und in einer Vielzahl von Farben erhältlich sein – einschließlich der beliebten hochsichtbaren Neon-Farben.

„Bei der Entwicklung von Primero wollten wir den Menschen den Zugang zu KASK erleichtern", erklärt Marta Beltramello, Verkaufs- und Marketingleiterin bei KASK Safety. „Das können Menschen sein, die zum ersten Mal mit Kopfschutz zu tun haben, z. B. diejenigen, die nicht jeden Tag einen Helm tragen, oder Menschen, die nach einem Upgrade in Sachen Komfort und Leistung suchen."

KASK hat beschlossen, den Primero, der den europäischen Sicherheitsnormen (EN 397, EN 50365 und EN 12492) entspricht, anlässlich des Welttages für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit am 28. April auf den Markt zu bringen, um auf die Sensibilisierungskampagne der Vereinten Nationen hinzuweisen, die sich international um eine neue Kultur der Sicherheit und Gesundheit bemühen.

„Das wirklich Tolle an Primero ist, dass er viele Sicherheits- und Komforttechnologien von KASK nutzt, die sich seit Jahren in der Praxis bewährt haben", so Marta Beltramello weiter. „So hat sich beispielsweise das Außen- und Innenschalensystem als außerordentlich sicher erwiesen, während das feuchtigkeitsableitende Gewebe und die neuen Fit-System-Technologien den Trägern bei schwerem Einsatz den ganzen Tag über für Komfort sorgten."

KASK ist führender Anbieter von innovativen Sport- und Arbeitsschutzhelmen für anspruchsvolle Einsatzbereiche. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Chiuduno, Italien – mit weiteren Niederlassungen in den USA und Australien. KASK stellt – in den USA und in Italien – Helme her, die es Sportlern und Arbeitern ermöglichen, Höchstleistungen zu erbringen. KASK-Helme bieten Sicherheit auch unter schwersten Bedingungen wie etwa beim Reitsport, Wintersport und Radsport sowie im Baugewerbe, in der Industrie, im Bergbau, in der Forstwirtschaft und im Rettungswesen.

