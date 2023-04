„Bürgeranwalt“: Recht auf Bildung – warum gibt es für die elfjährige Elsa keinen geeigneten Schulplatz?

Peter Resetarits präsentiert in der Sendung „Bürgeranwalt" am Samstag, dem 29. April 2023, um 18.00 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Recht auf Bildung – warum gibt es für die elfjährige Elsa keinen geeigneten Schulplatz?

Die elfjährige Elsa hat eine Autismus-Spektrum-Störung. Das ist eine Entwicklungsstörung, die unter anderem bewirkt, dass die Betroffenen Probleme beim Umgang mit ihrer Umwelt haben. Elsa würde deswegen eine spezielle Betreuung in der Schule brauchen. Aber bis jetzt ist es ihren Eltern nicht gelungen, einen geeigneten Schulplatz für sie zu finden. Sie haben sich daher an Volksanwalt Walter Rosenkranz gewandt (Details zum ORF-Programmschwerpunkt rund um den Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung sind unter presse.ORF.at abrufbar).

Warum haben manche Kinder nach dem zehnten Schuljahr kein Recht auf Schule?

Für Jugendliche mit einer Behinderung gibt es nach dem zehnten Schuljahr oft keinen Platz mehr. Viele bräuchten für ihre Entwicklung aber noch ein oder zwei zusätzliche Schuljahre. Eine Bürgerinitiative kämpft deshalb mit einer Petition für einen Rechtsanspruch auf Schulbildung bis zur Volljährigkeit für Menschen mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Was hat sich seit einem Bericht in der Sendung „Bürgeranwalt“ im Jänner getan?

Land unter! Wer ist für die Überschwemmungen in Hart bei Graz verantwortlich?

Herr K. besitzt ein Grundstück in der Gemeinde Hart bei Graz, das bei starken Regenfällen regelmäßig überflutet wird. Die Situation habe sich dramatisch verschlechtert, seit die gegenüberliegende Bahnhaltestelle renoviert wurde und die Gemeinde die angrenzende Straße saniert hat. Herr K. fühlt sich von den Behörden und den ÖBB im Stich gelassen, weil bei den Bauprojekten keine Rücksicht auf die Überschwemmungsgefahr genommen worden sei. Wie kann die Situation für ihn verbessert werden?

