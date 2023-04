Gleichenfeier für Sport & Fun Halle Praterstern

Sportstadtrat Hacker: „Wien holt den Sport ins Zentrum!“

Wien (OTS/RK) - Ein klimafreundlicher Holzbau mit umlaufender Außenbegrünung und einer großflächigen Photovoltaik-Anlage auf dem Dach wird in wenigen Monaten das Sportangebot Wiens erweitern: Im Beisein von Sportstadtrat Peter Hacker fand am Donnerstag die Gleichenfeier für die Sport & Fun Halle am Praterstern statt. Hacker dankte allen auf der Baustelle Beschäftigten und den Projektpartnern: „Wir können stolz sein, dass diese topmoderne und ökologische Heimstätte für den Sport hier errichtet wurde. Sportmöglichkeiten für alle zu schaffen, ist mir eine Herzensangelegenheit. Und diese Halle zeigt, dass Wien den Sport nicht an den Rand drängt, sondern ihn ins Zentrum holt!“

Die moderne Freizeitsporthalle – ein klimafreundlicher Holzbau mit begrüntem Dach und Fassaden – geht wie geplant im Herbst 2023 in Betrieb. Umgesetzt wird das Projekt von der WIP Wiener Infrastruktur Projekt GmbH, einem Unternehmen der Wien Holding-Tochter WSE Wiener Standortentwicklung GmbH, im Auftrag der MA 51 – Sport Wien.

Sportausübung zu günstigsten Preisen

Klimazertifizierung, Dach- und Fassadenbegrünung sowie höchste Energiestandards: Das waren die Vorgaben für die Sport & Fun Halle Praterstern. „Die neue Halle ist ein deutlicher Beweis für den hohen Stellenwert, den Sport in Wien hat. Sie ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln optimal zu erreichen und die Kinder der umliegenden Schulen können sich über einen weiteren Bewegungsraum freuen – zu absolut günstigen Preisen“, sagt Sportstadtrat Hacker. So können Schulen eine Semesterkarte für 180 Euro lösen, mit der die Sportangebote von allen Schülern genutzt werden können. „Wir investieren hier nicht nur in eine neue Anlage, sondern auch in die Zukunft der Kinder und Jugendlichen“, so Hacker.

„In der Leopoldstadt gibt es ab jetzt eine Sport & Fun Halle mit zeitgemäßer und klimafreundlicher Holzbauweise. Die zentrale Lage am Praterstern macht sie bestens erreichbar. Ich freue mich sehr, dass das Projekt im Sinne eines niederschwelligen Sportangebots für Kinder und Jugendliche binnen kurzer Zeit auf die Beine gestellt wurde und wir den Sportbetrieb in Kürze starten können“, erklärt Alexander Nikolai, Bezirksvorsteher der Leopoldstadt.

Klimafreundlicher Holzbau, energiesparender Betrieb

Die Sport & Fun Halle wurde als Holzbau errichtet – rund um einen Kern aus Stahlbeton, in dem sich die Sanitär- und Technikräume befinden. „Bei Konzeption und Bau steht die Ökologie im Vordergrund. Die Renaturierung bestehender versiegelter Flächen am Gelände, das begrünte Dach und die Fassadenbegrünungen schaffen Raum für Biodiversität. Ein klimafreundliches Energiesystem mit Fernwärme, die Photovoltaik-Anlage sowie ein intelligentes Lüftungssystem sorgen für ressourcenschonenden Betrieb und ein angenehmes Raumklima“, erklärt Wien Holding-Geschäftsführer Oliver Stribl. Beleuchtet wird die Halle mit Naturlicht und energiesparenden LED-Lampen.

Der Bau und die Ausstattung folgten den modernsten klimatechnischen Standards (klimaaktiv-Zertifizierung). Durch die Holzkonstruktion und das im Verhältnis zu anderen Baustoffen geringeren Gewicht war das Erzeugen von großflächigen, vorgefertigten Bauteilen möglich. Die eindrucksvollen 40 Meter langen Holzträger überspannen jeweils die gesamte Hallenbreite. Dadurch reduzierten sich die Lkw-Fahrten für den Baustofftransport zum Bauplatz. Außerdem erlaubt diese Bauweise, die Halle ausreichend natürlich zu belichten.

Die Photovoltaikanlage besteht aus 100 Paneelen und liefert 40.000 bis 45.000 kWh pro Jahr. Das ist jene Energie, die für 10 bis 15 Haushalte jährlich benötigt wird. Durch die Dachbegrünung werden die Verdunstungsleistung, das Raumklima und die Luftqualität verbessert. Ein Quadratmeter extensive Dachbegrünung verdunstet ca. 300 Liter Wasser pro Jahr, somit ergibt das bei diesem Gebäude rund 777.000 Liter Wasser oder rund 5.200 volle Badewannen pro Jahr. Die Fassade wird mittels Kletterpflanzen begrünt, dadurch wird die Wärmeabstrahlung des Gebäudes minimiert und die Biodiversität gefördert.

Sportflächen - Indoor und Outdoor

„Mit diesem Konzept haben wir nun vielfältige Sportmöglichkeiten – indoor und outdoor. Neben dem Sportrasen im Freien kann in der Halle auch Beachvolleyball, Badminton, Streetsoccer, Streetbasketball, Hockey und vieles mehr gespielt werden. Das bedeutet eine Aufwertung der Jugendsportanlage, die nun das ganze Jahr nutzbar ist“, sagt Anatol Richter, Abteilungsleiter der MA 51 – Sport Wien.

Im Außenbereich gibt es weiterhin eine große Freifläche, die von allen gratis genutzt werden kann. Bei der Detailplanung wurden die Wünsche und Anforderungen der Schulen im Einzugsgebiet miteinbezogen – die Pädagog*innen und ihre Schüler*innen freuen sich über das neue Sportangebot. Im Innenbereich werden neben den Sportfeldern für Basketball, Streetball, Soccer, Badminton, Beachvolleyball, Hockey auch Räume für andere Sportkurse zur Verfügung stehen. Außen wird unter anderem eine Boulderwand zum Klettern errichtet, dazu kommt eine Weitsprunganlage, eine Slackline, zwei Bodentrampoline und ein Fußballfeld.

Bestehende Sport & Fun Halle weicht dem Fernbus-Terminal

Die Sport & Fun Halle Leopoldstadt stand bisher am Handelskai, in der Nähe der U2-Station Stadion – und auf dem Planungsgebiet für den neuen internationalen Fernbus-Terminal. Deshalb war ein anderer Standort notwendig. Nach eingehender Suche war klar: Die Halle bleibt auch künftig im 2. Bezirk und wird hochwertiger ausgestaltet. Planung und Umsetzung erfolgte in Zusammenarbeit mit der WH Fernbus-Terminal Projektentwicklung GmbH.

Das Konzept der Sport & Fun Hallen ist simpel: Die Hallen – die sich neben dem Praterstern in Ottakring, Donaustadt und Favoriten befinden – stehen täglich für alle zur Verfügung, die Sportplätze können von Schulen, Vereinen und Gruppen gemietet werden. Die Wiener*innen haben durch die Hallen die preiswerte Möglichkeit, wetterunabhängig Sport zu betreiben. Je nach Schwerpunkt werden in den jeweiligen Standorten unterschiedliche In- und Outdoor-Sportarten angeboten. Die dafür benötigten Sportgeräte können kostenlos ausgeborgt werden.

Daten der Sport & Fun Halle Praterstern:

Größe: 40 x 70 Meter

Höhe: 12,85 Meter

Bebaute Fläche: ca. 2.900 Quadratmeter

Nutzfläche Halle inkl. Nebenräumen: ca. 3.680 Quadratmeter

Freifläche: ca. 4.850 Quadratmeter

Illustrationen:

https://wse.onsharesuite.com/share/?uuid=6096debe-768f-4552-85fa-310674a53e4d&accessCode=OZmNrIGE

Copyright: ZOOM VP.AT

Weitere Infos & Buchungsmöglichkeiten:

https://www.wien.gv.at/freizeit/sportamt/sportstaetten/sportfun/oeffnungszeiten.html

