FPÖ – Nepp: Der Räuber Rathausplatz Michael Ludwig treibt auch vor den Wiener Bädern sein Unwesen

Erwachsene müssen 13, Kinder 20 Prozent mehr für den Bädereintritt zahlen

Wien (OTS) - Heftige Kritik an den saftigen Erhöhungen der Bäderpreise in Wien übt der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp. So werden mit dem Saisonbeginn der Freibäder am 2. Mai die Eintritte für Erwachsene um 13 Prozent, für Kinder sogar um 20 Prozent angehoben. „Es ist unfassbar, dass die Preise deutlich über der Inflation verteuert werden. Jetzt treibt der Räuber Rathausplatz, SPÖ Bürgermeister Ludwig, auch schon vor den Wiener Bädern sein Unwesen“, so Nepp.

Nepp verweist darauf, dass sich hunderttausende Wienerinnen und Wiener keinen Sommerurlaub leisten können und ein Tag im Bad für viele Familien die einzige Möglichkeit ist, sich an heißen Sommertagen abzukühlen und sich zu erholen. „Die asoziale Politik der Ludwig SPÖ führt dazu, dass sich viele Eltern und Kinder nicht einmal mehr das leisten können. Die alleinige Verantwortung dafür trägt SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig“, kritisiert der Wiener FPÖ-Obmann, der eine Rücknahme der Preiserhöhung verlangt.

