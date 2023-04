Alsergrund: Sehenswürdigkeiten der Votivkirche ansehen

Anmeldung zur Führung am 29. April: Tel. 0676/81 18 25 411

Wien (OTS/RK) - In Zusammenarbeit mit der Pfarre organisiert der Verein „Rhythmus und Kultur“ einmal mehr eine Führung in der Votivkirche am Alsergrund. Am Samstag, 29. April, beginnt um 14.00 Uhr beim Linken Seiteneingang dieses Gotteshauses (9., Rooseveltplatz) ein informativer Rundgang mit der verdienten Volksbildnerin Petra Leban, die auch ehrenamtlich arbeitende Leiterin des Bezirksmuseums Simmering ist. Zirka 1,5 Stunden dauert die lehrreiche Besichtigung. Petra Leban erzählt über Planungen von Heinrich Ferstel und weist die Teilnehmer*innen im Laufe der Exkursion zum Beispiel auf Sehenswürdigkeiten wie das Grabmal von Graf Salm, Abbildungen auf Fensterscheiben und den „Passionsaltar“ hin. Als Führungsgebühr sind pro Person 17 Euro zu entrichten (inkl. Eintritt in das Kirchenmuseum). Info und Anmeldung: Telefon 0676/81 18 25 411. Reservierung via E-Mail: bm1110@bezirksmuseum.at.

„Genießen Sie den Blick von der Empore!“, rät Petra Leban den Besucher*innen. Welche Verbindung zwischen dem Märtyrer Franz Jägerstätter und dem Andachtsort besteht wird die Historikerin dem Publikum ebenso berichten. Angaben über die Votivkirche im Internet: www.votivkirche.at.

Allgemeine Informationen:

Votivkirche (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Votivkirche/

Grabstein von Graf Salm (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Salmgrabmal

Märtyrer Franz Jägerstätter (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Franz_Jägerstätter

Bezirkshistorikerin Petra Leban (Bezirksmuseum 11): www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 9. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/alsergrund/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

presse.wien.gv.at