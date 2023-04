Tag der Immunologie am 29. April 2023

ÖGAI ist die Experten-Plattform für wissenschaftlich gesicherte Information zu Themen der Immunologie

Linz (OTS) - Am 29. April wird jedes Jahr weltweit der „Tag der Immunologie“ gefeiert. Dieser soll Aufmerksamkeit für die Bedeutung der Immunologie und immunologischen Forschung im Kampf gegen Infektionen, Autoimmunität und Krebs schaffen. Im Jahr 2023 steht der Tag der Immunologie unter dem Motto „Immunologie im Dialog mit der öffentlichen Gesundheit” („Immunology Talks to Public Health“) und soll zeigen, wie unser Verständnis vom menschlichen Immunsystem die öffentliche Gesundheit verbessern kann.

Der Tag der Immunologie wurde von der European Federation of Immunological Societies (EFIS) ins Leben gerufen, und fand zum ersten Mal am 29. April 2005 statt. Seit 2007 wird er weltweit begangen. Der Tag soll das Bewusstsein der Öffentlichkeit für die Bedeutung der Immunologie und der immunologischen Forschung als Grundlage für individuelle Gesundheit und Wohlbefinden stärken. Denn, obwohl das öffentliche Interesse an Gesundheitsfragen groß ist, entgeht Menschen ohne wissenschaftlichen Hintergrund oft die Relevanz immunologischer Forschung und Erkenntnisse. Wissenschaftler*innen nutzen daher den Tag der Immunologie, um ihr stetig wachsendes Wissen und Verständnis über das Immunsystem an ein Publikum außerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft zu vermitteln.

Seit ihrer Gründung vor mehr als 50 Jahren ist die Österreichische Gesellschaft für Allergologie und Immunologie (ÖGAI) die nationale Gesellschaft aller Wissenschaftler*innen und Ärzt*innen, die sich mit dem Immunsystem und seinen Erkrankungen, wie z.B. Allergien, befasst. Die ÖGAI vereint österreichische Allergolog*innen und Immunolog*innen aus Wissenschaft und Medizin. Ihr Motto: „Leben für Forschung. Forschung für Leben“.

Seit jeher ist es das Ziel der Gesellschaft, fächerübergreifende Aus- und Weiterbildung und besonders die nächste Generation an Wissenschaftler*innen zu fördern, um das Leben von Patient*innen mit Allergien und Immunerkrankungen weiter zu verbessern. „ Gerade bei immunologischen Erkrankungen können wir oft noch nicht einmal die exakte Entstehung der Erkrankung verstehen. Das ist aber die Voraussetzung, um gezielte Therapie- und später gegebenenfalls sogar einmal Heilungsansätze entwickeln zu können. In Österreich gibt es sehr viele Forschungsgruppen, die auf dem Bereich der Immunologie zum Wohle der Patient*innen intensiv forschen. Darauf wollen wir am Tag der Immunologie hinweisen “, sagt ÖGAI-Präsident Univ.-Prof. Dr. Dr. Wolfram Hötzenecker.

ÖGAI-Aktion, um Immunologie sichtbar zu machen

„ Für den Tag der Immunologie haben wir unsere Mitglieder gebeten, Fotos von sich und den Forschungslaboren einzusenden. Das Ergebnis können Sie auf der Homepage der ÖGAI unter https://oegai.org/ sehen “, so Priv.-Doz. Dr. Dr. Sabine Altrichter, Johannes Kepler Universität Linz und ÖGAI-Mitglied.

Heuer jährt sich der Todestag des großen österreichischen Arztes, Immunologen und Humanisten Karl Landsteiner zum 80. Male. Bitte besuchen Sie den Immunologie Forschungs-Cluster Vortrag von Univ.-Prof. Dr. Winfried Pickl vom Institut für Immunologie an der MedUni Wien zum Leben und Wirken von Karl Landsteiner und der Bedeutung seiner Forschungen, die zeigen wie nachhaltig Immunologische Forschung sein kann.



Zusätzlich wird die international anerkannte Impfexpertin Univ.-Prof. Dr. Ursula Wiedermann-Schmidt einen Vortrag beim International Day of Immunology am 29.4.2023 der International Union of Immunological Societies halten.

Über die ÖGAI

Die Österreichische Gesellschaft für Allergologie und Immunologie (ÖGAI) vereint österreichische Allergolog*innen und Immunolog*innen aus Wissenschaft und Medizin. Die Fachgesellschaft ist kompetent bei Allergien, Autoimmunerkrankungen, Immundefizienzen, Infektionserkrankungen, Impfungen sowie Tumorerkrankungen und verbessert das Leben von Patient*innen mit Allergien und Immun-Erkrankungen. Die ÖGAI ist weltweit mit den internationalen Gesellschaften für Allergologie und Immunologie vernetzt. 2021 feierte die Gesellschaft ihr 50-jähriges Bestehen. Mehr unter www.oegai.org

