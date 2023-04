Gedenktag für verunglückte Bauarbeiter: 15.602 Arbeitsunfälle am Bau

GBH-Muchitsch: „Jeder Unfall ist einer zu viel!“

Wien (OTS) - Anlässlich des weltweiten Workers´ Memorial Day, des internationalen Tages zum Gedenken an verunglückte ArbeitnehmerInnen, erinnerte die Gewerkschaft Bau-Holz (GBH) im Rahmen einer Gedenkveranstaltung im Beisein von GBH-Bundesvorsitzenden Josef Muchitsch, GBH-Landesvorsitzenden Christian Sambs und GBH-Landesgeschäftsführer Wolfgang Birbamer an das unsägliche Leid, das durch Arbeitsunfälle hervorgerufen wird, und fordert weitere Maßnahmen zum Gesundheitsschutz.

22 tödliche Arbeitsunfälle

15.602 Menschen verunglückten 2022 allein im Baubereich bei ihrer Arbeit, 22 von ihnen tödlich. Das ist zwar im Vergleich zu den Vorjahren ein Rückgang, aber mit 53,9 von 1.000 ArbeitnehmerInnen hat der Baubereich immer noch die mit Abstand höchste Unfallrate zu beklagen.

GBH-Bundesvorsitzender Abg.z.NR Josef Muchitsch: „Jeder Arbeitsunfall ist einer zu viel. Jeder Arbeitsunfall bringt für die Betroffenen und ihre Familien unermessliches Leid. Da kann man sich auch angesichts sich leicht bessernder Zahlen nicht zufrieden zurücklehnen. Auch wenn sich die Sicherheitsbedingungen auf den Baustellen und in den Betrieben verbessert haben, gibt es immer noch sehr viel zu tun. Neue Herausforderungen kommen in der Arbeitswelt dazu, Stress und Arbeitsdruck steigen. Deshalb muss an vielen Schrauben gedreht werden – von der Arbeitszeit über die Arbeitsbedingungen bis hin zum direkten ArbeitnehmerInnenschutz. Auch in Hinblick auf die Berufskrankheitenliste gibt es Handlungsbedarf.“

„Jetzt, wo es wärmer wird, sind die Baubeschäftigten zusätzlich durch hohe UV-Strahlung und Hitze belastet. Die GBH ist auch heuer wieder auf Baustellen unterwegs, um Aufklärungsarbeit zu leisten, Sonnenschutz und Mineralwasser zu verteilen. Ich fordere in diesem Zusammenhang auch die Arbeitgeberseite auf, nicht auf ihre Beschäftigten zu vergessen. Sonnen- und Hitzeschutz ist ein wichtiger Teil des ArbeitnehmerInnenschutzes und vor allem muss die Hitzeregelung ab 32,5 Grad, die wir für den Baubereich erreicht haben und die einzigartig ist, auch wirklich gelebt und umgesetzt werden“, fordert GBH-Landesgeschäftsführer Wolfgang Birbamer.

Workers´ Memorial Day

Der „Workers´ Memorial Day“ am 28. April hat für die Gewerkschaft Bau-Holz traditionell große Bedeutung. Im Jahr 2003 stiftete die Gewerkschaft Bau-Holz einen Gedenkstein für verunfallte Bau- und HolzarbeiterInnen in Wien, an dem auch heuer in Gedenken an die im Beruf Verunglückten ein Kranz niedergelegt wurde.

Rückfragen & Kontakt:

GBH-Presse, Mag. Sonja Schmid

Tel. 0664/614 55 60, presse @ gbh.at