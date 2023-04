LogiMAT 2023: Intralogistik aus einer Hand

Weltmarktführer Toyota präsentierte sich erstmals auf der LogiMAT als Gesamtlösungsanbieter für Intralogistik und zeigt ebenso neue wie bewährte Geräte für hohe Effizienz.

Wien/Wiener Neudorf (OTS) - Durch die zunehmende Komplexität von Automatisierung und Digitalisierung geht die Nachfrage in der hochmodernen Intralogistik kundenseitig immer stärker in Richtung integrierte Gesamtlösungen. Dieser Entwicklung folgend gründete Toyota Material Handling bereits im letzten Jahr den Bereich Logistics Solutions Integration und ist damit in der Lage, von Beratung über Geräte und Service bis hin zu schlüsselfertigen, integrierten Automatisierungslösungen aus einer Hand zu liefern. Mit seinem Stand präsentiert sich Toyota nun auf der LogiMAT als Unternehmen, das sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung bewusst ist und alle Anforderungen fortschrittlicher Intralogistik erfüllen kann.

Als Teil der Toyota Gruppe ist Toyota Industries Corporation neben Toyota Motor Corporation eine von sechzehn Gesellschaften und als weltweit führende Maschinenbaufirma in unterschiedlichen Geschäftsfeldern tätig. Zu diesen Geschäftsfeldern zählen Textilmaschinen, automotive Komponenten wie Motoren, Autoelektronik, Luft- und Klimaanlagen sowie Material Handling Equipment wie Gabelstapler, automatisierte Lagertechnik, Schmalganglösungen, automatisierte Flurförderzeuge, Radio-Shuttles, Regale, Hebebühnen, etc. - seit 2001 ist das Unternehmen die klare Nummer eins unter den Herstellern von Material Handling Equipment am Weltmarkt. Zur Stärkung der globalen Wettbewerbsfähigkeit im Bereich integrierter Gesamtlösungen verfolgt Toyota das Ziel seinen Kunden ein durchgängiges Produkt- und Dienstleistungsportfolio anzubieten. Damit kommt das Unternehmen der stark wachsenden Nachfrage nach hochmoderner Intralogistik aus einer Hand entgegen.

Kundenvorteil: Gebündelte Kompetenz renommierter Intralogistik-Marken

Bereits seit 2017 bündelt Toyota unter dem Dach der Toyota Advanced Logistics Group das Know-How und die Innovationskraft etablierter, starker Intralogistik-Marken aus den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Durch den Erwerb des niederländischen Unternehmens Vanderlande - einem weltweit führenden Generalunternehmer für Automatisierungslösungen in der Flughafen-, Lager- und Paketlogistik - sowie Bastian Solution - einem führenden, nordamerikanischen Systemintegrator – und viastore - einem Materialfluss-Spezialisten für die produzierende Industrie und weitere Branchen - kann Toyota über den Bereich Logistics Solutions Integration seinen Kunden als Gesamtlösungsanbieter mit schlüsselfertigen, integrierten Automatisierungslösungen einen klaren Mehrwert schaffen. By the way: In Österreich ist Toyota Material Handling sehr stolz darauf, ein erstes Projekt mit Post Systemlogistik auf nationaler Ebene umsetzen zu dürfen.

Gesellschaftliche Verantwortung als klarer Standpunkt

Auf der diesjährigen LogiMAT zeigt das Toyota-Standdesign stolz die kürzlich verkündete, offizielle Partnerschaft für Material Handling Equipment der Olympischen und Paralympischen Spiele Paris 2024. Die Partnerschaft mit der Material Handling Sparte umfasst die gesamte Bandbreite des bestehenden und zukünftigen Geräte- und Lösungssortiments - darunter Gegengewichtsstapler, Niederhubwagen und Hochhubwagen mit einer Kombination aus Elektro- und Brennstoffzellentechnologie - und wird damit intelligente ebenso wie nachhaltige Logistikprozesse in Paris 2024 ermöglichen sowie folglich damit einen entscheidenden Beitrag zur Mission der Olympischen Spiele, alle Veranstaltungen CO2-neutral oder gar CO2-negativ zu gestalten, beitragen.

Das multinationale Unternehmen Toyota untermauert damit einmal mehr wie umfassend seine sozialen, ethnischen, ökologischen sowie ökonomischen Bestrebungen und damit sein Commitment zu gesellschaftlicher Verantwortung in allen Bereichen, sind. Gleichzeitig bietet die Partnerschaft die einzigartige Gelegenheit auch Mitarbeiter aktiv einzubeziehen und für wichtige Themen wie Umweltschutz, Gesundheit, Inklusion und vieles mehr zu sensibilisieren.

Erfolgreiche Marktposition ist kontinuierliches Nachhaltigkeitsmanagement

Um heutzutage erfolgreich am Markt bestehen zu können, ist das Nachhaltigkeitsmanagement – besser bekannt unter dem Begriff Corporate Social Responsibility – für Unternehmen besonders wichtig. Daher unterzieht sich Toyota Material Handling Europe gemeinsam mit seinen Landesgesellschaften auch der alljährlich stattfindenden, unabhängigen Lieferantenbewertung durch EcoVadis in den vier Schlüsselbereichen Umwelt, Arbeits- und Menschenrecht, Ethik sowie nachhaltige Beschaffung. Im Zuge globaler Vernetzung ist die gesteigerte Transparenz der Beschaffungsprozesse der Schlüssel für die Zukunftsfähigkeit. Und obwohl die Bewertungskriterien jedes Jahr strenger werden, konnten sowohl Toyota Material Handling Europe als auch seine österreichische Landesgesellschaft ihre hervorragenden Ergebnisse aus dem Vorjahr wiederholen und sogar ausbauen.

So holte sich Toyota Material Handling Europe bereits zum vierten Mal in Folge die EcoVadis Auszeichnung in Platin und gehört damit zu den besten ein Prozent der von EcoVadis bewerteten Unternehmen. Auf nationaler Ebene konnte sich Toyota Material Handling Austria im siebten Jahr der strengen Analyse erstmals auf EcoVadis Gold verbessern und ist damit unter den besten fünf Prozent aller rund 100.000 bewerteten Organisationen. Beachtliche Erfolge die für die klaren Standpunkte des Konzerns stehen.

Neue und bewährte Geräte für mehr Qualität, Produktivität und Sicherheit im Schmalgang

Die im Rahmen der LogiMAT von Toyota präsentierten Geräte spiegeln ebenso das gesamtheitliche Nachhaltigkeits-Konzept in allen Ebenen und Bereichen wider. Besonders hervorzuheben sind die beiden Produkt-Neuzugänge bei den Schmalgangstaplern der BT Vector-Baureihe. Schmalgangstapler sind speziell für den Einsatz in Lagern und Distributionszentren mit hoher Lagerdichte konzipiert, denn schmalere Lagergänge ermöglichen, auf gleicher Grundfläche mehr Regalkapazitäten und somit höhere Produktivität und damit mehr Effizienz zu schaffen.

Genau in diesem Umfeld spielen Toyotas Schmalgangstapler der BT Vector-Baureihe mit hervorragender Stabilität und Manövrierfähigkeit ihre Vorteile auf höchstem Qualitäts- und Leistungsniveau aus. Mit dem neuen Toyota BT Vector VCE100A und dem neuen Toyota BT Vector VCE120A werden gleich zwei neue Modelle basierend auf der Toyota BT Vector A-Serie, mit niedriger Tonnage vorgestellt.

Konform zur Markenphilosophie wirft man bei Neuentwicklung von Geräten auch einen Blick auf Bewährtes und lässt Verbesserungen einfließen, wo sie als sinnvoll erachtet werden – Kaizen heißt der Begriff aus dem Toyota Produktionssystem und ist zentrales Kernelement der Toyota-Markenphilosophie. Damit wurde auch die Kabine des bewährten Toyota BT Vector VCE150A optimiert und mit einer ergonomisch verbesserten Fahrerkabine inklusive intuitiven Bedienelementen und interaktivem Farb-Touchscreen ausgestattet. Weiters sorgen zahlreiche Produktdetails und Features der BT-Vector-Baureihe für eine einfache, leichte und sichere Anwendung auf engem Raum.

Aller guten Dinge sind drei, selbstverständlich mit Lithium-Ionen-Batterie

Mit gleich drei neuen Modellen erweitert Toyota die Serie an Lagertechnikgeräten mit integrierter Lithium-Ionen-Batterie. Die Elektro-Niederhubwagen und -Hochhubwagen mit Fahrerstand eignen sich für das Lasthandling und das Stapeln bei intensiven Einsätzen und werden im Rahmen der LogiMAT erstmals der Öffentlichkeit gezeigt. Die leistungsstarken Modelle ermöglichen eine hohe Produktivität und sind mit energieeffizienter Lithium-Ionen-Technik, optimierten Sicherheitsmerkmalen und hervorragender Ergonomie für effizientes Arbeiten ausgestattet.

