Buchpräsentation im Rathaus mit Bürgermeister Ludwig

„Das Plakat in der Stadt – 100 Jahre Plakatsammlung der Wienbibliothek im Rathaus“

Wien (OTS/RK) - Gestern, Donnerstag, hat die Wienbibliothek im Rathaus ihre aktuellste Publikation „Das Plakat in der Stadt. 100 Jahre Plakate sammeln“ vorgestellt. Vor 100 Jahren beschloss die Stadt Wien das systematische Sammeln von Plakaten, heute zählt die Plakatsammlung der Wienbibliothek im Rathaus mit mehr als 400.000 Exemplaren zu einer der weltweit größten. Anlässlich dieses Jubiläums bietet die von Julia König und Bernhard Hachleitner herausgegebene Publikation Einblicke in die Plakatgeschichte. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig eröffnete die Buchpräsentation. Die künstlerische Intervention an diesem Abend kam von Laura Fischer.

„Wir feiern heute die Tatsache, dass seit genau 100 Jahren – auf Geheiß des legendären Finanzstadtrates Hugo Breitner – alle Plakate im öffentlichen Raum strukturiert gesammelt werden. Wir feiern die Vielfalt des Mediums Plakat! Gleichzeitig trauern wir, dass heute ein Medium zu Grabe getragen worden ist – die ,Wiener Zeitung‘! Und das ist im Sinne der so wichtigen Medienvielfalt sehr bedauerlich“, so der Stadtchef in seiner Begrüßungsrede.

Ein Jahrhundert voller Plakate

Michael Ludwig erinnerte daran, dass Wien in der Ersten Republik die „Plakatstadt“ schlechthin war: „1928 wurden in Wien rund 3.000 Plakatwände und 300 Litfaßsäulen mit Plakaten bespielt – in Berlin gab es damals nur die Hälfte.“

Heute sind alle seit 100 Jahren in Wien affichierten Plakate in der Wienbibliothek im Rathaus gespeichert: „Das sind 400.000 Exemplare“, so der Bürgermeister, „und jährlich kommen über 3.000 Plakate von der Gewista dazu“, bedankte sich Ludwig bei der Wienbibliothek-Direktorin Dr. Anita Eichinger und bei Gewista-CEO Franz Solta. Für Ludwig auch Grund genug, die Höhepunkte der Sammlung zu präsentieren und zu analysieren. „Diese Aufgabe ist Julia König und Bernhard Hachleitner sowie dem Team von Autorinnen mit dem Band „Das Plakat in der Stadt – 100 Jahre Plakatsammlung der Wienbibliothek im Rathaus“ wirklich prächtig gelungen. Gratulation“, schloss Ludwig.

Das Werk

In der Publikation widmen sich 13 Autor*innen dem Plakat als Zeugnis stadtgeschichtlicher Ereignisse, dem sich wandelnden Stadtbild, dem „Leben“ des Mediums Plakat im öffentlichen Raum und dem „Nachleben“ der Plakate als Teile einer Sammlung. Dargestellt werden die Stadtgeschichte im Spiegel des Plakats und die Interaktion zwischen Stadtraum und Plakat. Dabei geht es um die Sichtbarkeit des Plakats im (halb-)öffentlichen Raum, in der Stadtfotografie, im Spielfilm, in Plakatwerbungen und in Kunstprojekten. Aufeinanderfolgenden Jahrzehnten gewidmete Bildblöcke visualisieren ein Jahrhundert Plakatgeschichte. Den Abschluss bildet ein Überblick über die Sammlung der Wienbibliothek im Rathaus sowie anderer Institutionen. Das Buch ist im Residenzverlag erschienen. (Schluss) kri

