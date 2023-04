TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" Ausgabe vom Freitag, 28. April 2023, von Michael Sprenger: "Das Baby, der Anstand, die Politik"

Innsbruck, Wien (OTS) - Im Innsbrucker Gemeinderat vollzieht sich, was schon mehr als 30 Jahre zuvor im Nationalrat für Empörung gesorgt hatte. Über Anstand und Würde in der Politik soll und muss man diskutieren. Ein Baby eignet sich dazu aber nicht.









Es war vor mehr als 30 Jahren. Empörung im Hohen Haus. Die grüne Abgeordnete Christine Heindl stillte ihr Baby. Vor allem Männer sahen durch die natürlichste Form der Nahrungsaufnahme eines Kindes das Ansehen und die Würde des Parlaments verletzt. Christine Heindl sorgte auch außerhalb Österreichs für Schlagzeilen. Ein spanisches Fernsehteam widmete etwa der stillenden Abgeordneten einen Beitrag. Dabei ging es aber nicht um den „Skandal des Stillens“. In Spanien konnte man bloß nicht nachvollziehen, warum das Stillen im öffentlichen Raum überhaupt einen derartigen Wirbel auslösen kann. Diese Woche wurde wieder das Ansehen des Parlaments strapaziert. Schauplatz war dieses Mal der Innsbrucker Gemeinderat. Schreiereien und eine Sitzungsunterbrechung waren die Folgen. Die grüne Gemeinderätin Janine Bex hatte bei der Sitzung ihr Baby dabei. Und sie nahm einen Schluck alkoholfreies Bier. Sie wurde dafür vom politische­n Gegner verbal attackiert.

Kann es wirklich sein, dass das Stillen in der Öffentlichkeit und das Trinken eines alkoholfreien Getränkes immer noch als Provokation wahrgenommen wird? Ja. Doch verletzt dies die Würde eines Parlaments?

In der Alltagssprache wird die Würde weniger in einem philosophischen, wohl aber in einem moralisierenden Zusammenhang verwendet. Im Sinne von „Das gehört sich nicht“ wird so ein Urteil gesprochen. Ja, man kann darüber trefflich streiten, ob ein Schluck Mineralwasser, Fruchtsaft oder alkoholfreies Bier in einem Gemeinderat (oder im Landtag oder Nationalrat) statthaft ist. Wenn man sich darüber empört, weil die Mutterrolle einer Politikerin sichtbar wird, dann sagt das weniger über die Mutter aus als über jene, die sich echauffieren.

Doch – es lohnt schon die Auseinandersetzung, dann nämlich, wenn Würdenträger und Würdenträgerinnen dem Parlament Missachtung entgegenbringen. Wenn einst ÖVP-Minister Gernot Blümel in türkisen Socken und ohne Schuhe im Parlament auftrat, dann spürte man, welche Meinung er gegenüber dem Gesetzgeber zum Ausdruck brachte. Wenn Elisabeth Köstinger als Platzhalterin für Wolfgang Sobotka zur Nationalratspräsidentin gewählt wurde, dann konnte man schwerlich daraus eine Wertschätzung für das Parlament ablesen. Wenn dann Debatten im Gemeinderat, im Landtag oder im Parlament auch noch zur Pöbelei verkommen, freuen sich jene, die das Parlament immer schon als Quatschbude bezeichnet haben. Man soll also durchaus über Anstand in der Politik diskutieren, aber ein Baby hierbei als Anlass zu missbrauchen, ist eine intellektuelle Fehlleistung.



