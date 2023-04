Zarits: Volkspartei war, ist und bleibt starker Partner der Sportverbände und -vereine

ÖVP-Sportsprecher: Startschuss für ein funktionierendes Berufssportgesetz

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Mit einem Rekordbudget von 231 Millionen Euro haben wir als Regierungsfraktion bewiesen, dass wir der starke Partner der Sportverbände und -vereine sind“, hält heute, Donnerstag, ÖVP-Sportsprecher Christoph Zarits anlässlich der Sportdebatte in der Nationalratssitzung fest. Man habe hier eine jahrzehntelange Forderung - auch von Seiten der Opposition – umsetzen können. Unter FPÖ- oder SPÖ-Ministern sei dieser Meilenstein nicht gelungen, hält der Abgeordnete gegenüber der Kritik der Freiheitlichen fest. „Nicht das Erzählte reicht, sondern das Erreichte zählt“, so Zarits, der dabei auch auf die Unterstützungen während der Corona- und der Energiekrise verweist.

Um Österreich von einem Sportland zu einer Sportnation zu machen, brauche es jetzt ein funktionierendes Berufssportgesetz, für das in der Nationalratssitzung der Startschuss gefallen ist. „Der Sport ist in seiner Gesamtheit ein komplexes Thema, welches es unter einen Hut zu bringen gilt. Dafür braucht es den Dialog auf Augenhöhe mit Verbänden, Vereinen und Stakeholdern, den wir nun starten“, erklärt der Abgeordnete. Für ihn seien inhaltlich insbesondere Regelungen für den Minderjährigenschutz, das Arbeitsruhegesetz und die Ausbildungsentschädigung eine wichtige Komponente. „Gemeinsam mit den Stakeholdern starten wir diesen Prozess, bei dem der organisierte Sport ganz klar mitreden wird. Ich bin mir sicher, dass wir so auch diesen Meilenstein schaffen werden“, schließt Zarits.

