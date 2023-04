Neue Geschäftsführung und Eigentümer für LINKING BRANDS

Wien (OTS) - Die Gründerin und Geschäftsführerin Astrid Steharnig-Staudinger von Linking Brands zieht sich vollständig aus dem Unternehmen, das an einen neuen Eigentümer geht, zurück, Martin Prantl wird neuer Geschäftsführer.

Das auf Markenkooperationen spezialisierte Unternehmen Linking Brands bekommt ab 1. Mai 2023 mit Mag. Martin Prantl eine neue Geschäftsführung. Die bisherige Geschäftsführerin Mag. Astrid Steharnig-Staudinger übernimmt per 1. Mai die Geschäftsführung der Österreich Werbung (ÖW), zieht sich aus dem von ihr gegründeten Unternehmen vollständig zurück und stellt sämtliche geschäftlichen Beziehungen zu Linking Brands ein. Die Agentur geht an einen neuen Eigentümer, wobei sich die Übertragung aktuell noch im Transfer-Prozess befindet.

Mit Martin Prantl übernimmt ein langjähriger Partner die Agenden der Geschäftsführung von Steharnig-Staudinger. Prantl ist Spezialist für Organisationsentwicklung und strategische Begleitung internationaler Unternehmen und Top-Manager. In den letzten Jahren entwickelte er das Geschäftsfeld strategische Kooperations-Beratung gemeinsam mit der Eigentümerin und begleitete das Team in der zukünftigen Ausrichtung des Unternehmens. Die Bereiche Finanzen (inkl. Prokura) und Personal gehen in die Hände von Mag. Sonja Prettenthaler (CFO), für den Bereich Lead Operations ist Mag. Caroline Mudrak (COO) zuständig, für internationale Angelegenheiten zeichnet Ally Novgorodtseva, M.A., M.A. (Head of International Business Development) verantwortlich – allesamt langjährige Mitarbeiterinnen. Astrid Steharnig-Staudinger: „Ich bin überzeugt, dass das bewährte, starke Team die Geschäfte erfolgreich führen und gemeinsam weiterentwickeln wird.“

Linking Brands, bis April 2019 unter dem Namen „team4tourism“ geführt, wurde 2008 gegründet. Seither vernetzt die Agentur Unternehmen im Tourismus mit Top-Marken aus der Konsumgüter-Welt, schafft mit facettenreichen Kampagnen Aufmerksamkeit und erschließt neue Zielgruppen für beide Seiten. Das mittlerweile auf zwanzig MitarbeiterInnen angewachsene Team unterstützt die KundInnen im gesamten Prozess: von der Identifikation der möglichen Partnerschaften über Konzeption, Projektmanagement und Marketing auf allen Kanälen bis hin zur Evaluierung und Erfolgskontrolle. Besonders in den letzten Jahren hat das Unternehmen auch die Schweiz und Italien erschlossen. Neu im Portfolio von Linking Brands sind auch strategische Beratung von Marken-Kooperations-Partnerschaften und spezifische Kooperations-Workshops für den Tourismus.

Die Ernennung von Steharnig-Staudinger zur neuen Geschäftsführung der ÖW wurde im Februar 2023 bekannt gegeben. Damit war auch der Rückzug aus ihrem Unternehmen per Ende April festgelegt. „Zusammen mit meinem Team ist es gelungen, in den letzten Jahren viele spannende TouristikerInnen und Marken zusammenzubringen und nutzenstiftende Partnerschaften und Kooperationen umzusetzen“, so die bisherige Inhaberin. „Wir sind überzeugt, dass die ÖW mit Astrid eine leidenschaftliche und unternehmerische Führungspersönlichkeit erhält, welche das komplexe österreichische Tourismus-System fokussiert auf den gemeinsamen Erfolg gut in Balance bringen wird. Dabei wünschen wir ihr das Allerbeste!“, so das Team von Linking Brands.

