Das Grazer Institut AllergoSan erobert globale Spitzenposition

Graz (OTS) - Persönliche Betroffenheit war es, welche die Steirerin Anita Frauwallner vor mehr als 30 Jahren dazu antrieb, einen vollkommen neuen Weg einzuschlagen. Ihr Interesse für die medizinische Bedeutung der Mikrobiomforschung führten zur Gründung des Institut AllergoSan, zur Entwicklung innovativer Produkte höchster Qualität und zur Schaffung der Probiotikamarke OMNi-BiOTiC®, die mittlerweile nicht nur im deutschsprachigen Raum die Nummer 1 ist.

Der Erfolg der österreichischen Marke OMNi-BiOTiC® breitet sich, wie neueste Zahlen belegen[1], auch rund um den Globus aus - 2021 war die Marke noch auf Platz 6 der weltweit stärksten Probiotikamarken, nun belegt sie seit Anfang 2023 Platz 3.

" Vor 30 Jahren war es mir einfach nur wichtig, mit OMNi-BiOTiC® Menschen zu helfen, gesund und ohne Einschränkungen leben zu können, doch kein Gedanke daran, dass dies zur Weltmarke wird ", sagt Anita Frauwallner, Gründerin und Leiterin des Instituts AllergoSan. „ Der Erfolg liegt hier nicht nur in unserer ausgezeichneten klinischen Evidenz, sondern auch dem spürbaren Unterschied binnen weniger Anwendungstage, das sind die Gründe, warum OMNi-BiOTiC® weltweit so viele Menschen begeistert ", ergänzt ihr Sohn Bernd Assinger, Managing Director des Institut AllergoSan.

Menschen in über 40 Ländern profitieren mittlerweile von OMNi-BiOTiC®. „ So verwundert es nicht, dass OMNi-BiOTiC® in Fachkreisen bereits als Benchmark im Bereich der Probiotika gilt und das Interesse potenzieller neuer Partner rund um den Globus weiter zunimmt ", kommentiert Christian Gsöll, Director Business Development Institut AllergoSan, und freut sich auf weitere Expansionsmöglichkeiten.

Heute umfasst die Marke OMNi-BiOTiC® sechzehn für unterschiedliche Indikationen spezifisch formulierte Probiotika. Diese enthalten sorgfältig auf ihre Fähigkeiten hin ausgewählte, synergistisch wirkende Bakterienstämme, die den menschlichen Darm besiedeln können. Um die Aktivität dieser optimalen Darmbewohner noch massiv zu erhöhen, sind sie in eine Matrix aus Enzymen und Vitalstoffen eingebettet. Das Institut AllergoSan ist ein anerkanntes Kompetenzzentrum für Mikrobiomforschung und weltweit bekannt für innovative und hochwirksame Produkte, die vielfach international ausgezeichnet wurden, u.a. mit Top Platzierungen beim US NutraIngredients Award als "Probiotic of the Year"[2].

Mehr als 100 Forschungsarbeiten wurden bereits publiziert, derzeit laufen 48 Studien und die wissenschaftliche Erfolgsbilanz in hochrangigen, Peer-Reviewten Journalen ist hervorragend. Dies sichert den nachhaltigen Erfolg der Marke OMNi-BiOTiC® durch neue Entwicklungen, die in den kommenden Jahren weiter in neuen medizinischen Fachgebieten für Furore sorgen werden. Die herausragenden Studienergebnisse in Kombination mit exzellenten Schulungskonzepten und einem bewährten internationalen Marketinginstrumentarium geben auch neuen Vertriebspartnern die Chance, schnell Spitzenpositionen in ihrem probiotischen OTC-Markt zu erreichen.

" Vor 30 Jahren wurde eine Idee in unserem Land geboren, die bereits Millionen von Menschen, die auf OMNi-BiOTiC® vertrauten, zu spürbar mehr Lebensqualität verhalf. Daran möchten wir weiterarbeiten, um noch viel mehr Menschen ihre Gesundheit zurückzubringen, um noch viel mehr Mitarbeitern die Chance zu geben mit herausragendem Engagement, den richtigen Ideen und persönlichem Enthusiasmus hervorragende Ergebnisse auf internationalem Niveau zu erzielen ", resümiert Anita Frauwallner, CEO Institut AllergoSan.

