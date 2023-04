Neues PULS 24 Talk Format „Wirtschaft24 Business Lunch“ mit Veit Dengler öffnet am Freitag, 19:30 Uhr, erstmals Türen in Chefetagen

Zum Auftakt des monatlichen Talks ist der Uniqa-Vorstandsvorsitzende Andreas Brandstetter zu Gast

Wien (OTS) - Als Entscheider an der Unternehmensspitze sind Top-Manager:innen für millionenschweren Umsatz und tausende Mitarbeiter:innen verantwortlich. Ihre Entscheidungen können den Alltag von unzähligen Menschen beeinflussen. Ihre Persönlichkeit bleibt der Öffentlichkeit aber weitgehend unbekannt. Mit der neuen monatlichen Talkshow „Wirtschaft24 Business Lunch“ öffnet PULS 24 die Türen in die Chefetagen und wirft einen genauen Blick auf die Person im Chefsessel. In einem Gespräch fernab des üblichen Unternehmensjargons fragt Veit Dengler, selbst Unternehmer und ehemaliger CEO der NZZ Mediengruppe, genau nach: "Was für Menschen sind CEOs und Generaldirektor:innen? Was bewegt sie und was bewegen sie? Wie denken sie und wie arbeiten sie? Als Gastgeber unseres Business Lunch frage ich sie direkt“, so Veit Dengler.

In der ersten Folge von Wirtschaft24 Business Lunch, die morgen, 28. April, um 19:30 Uhr auf PULS 24 & ZAPPN ausgestrahlt wird, begrüßt Dengler den Vorstandsvorsitzenden der Uniqa Insurance Group AG Andreas Brandstetter. Der frühere ÖVP-Geschäftsführer, der seit 12 Jahren an der Spitze des Versicherungskonzerns mit rund 22.000 Mitarbeitern und 16 Millionen Kund:innen in ganz Europa steht, spricht sich darin u.a. für mehr Leistung und weniger Staat in Österreich sowie eine notwendige Distanz zwischen Vorstand und Aufsichtsrat in Unternehmen aus.

PULS 24 Talk Format „Wirtschaft24 Business Lunch“ mit Veit Dengler am Freitag, 28. April, um 19:30 Uhr auf PULS 24 & ZAPPN

Rückfragen & Kontakt:

Adrian Hinterreither

adrian.hinterreither @ prosiebensat1puls4.com