Mehr als 4000 interessierte Frauen besuchten Girls‘ Day des Bundesheeres

Großer Andrang an neun Standorten

Wien (OTS) - Aufgrund der bevorstehenden Pensionierungswelle der geburtenstarken Jahrgänge in den 1960er Jahren, betreibt das Bundesheer intensive Personalwerbung – sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern. Eine Maßnahme waren die Informationsveranstaltungen zum Girls´ Day am 27. April 2023. In Wien besuchten 1044 Frauen den Girls' Day in der Maria-Theresien-Kaserne.

Dazu Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Das Bundesheer bietet Frauen und Männern absolut die gleichen Berufschancen. Gleiche Bezahlung bei gleicher Leistung. Am 27. April öffneten wir in allen neun Bundesländern die Kasernentore und boten interessierten Mädchen die Gelegenheit, sich aus erster Hand über die Vielseitigkeit des Berufes einer Soldatin zu informieren.“

Mit dem Girls´ Day im Bundesdienst soll Mädchen eine Berufsorientierung auch abseits der gängigen Rollenmuster ermöglicht werden. Das Bundesheer steht Soldatinnen seit dem 1. April 1998 in allen Waffengattungen offen. Mit der Einführung des freiwilligen Grundwehrdienstes für Frauen 25 Jahre später, wird zukünftigen Soldatinnen in der Dauer von sechs Monaten ein nicht verbindlicher Einblick in die Soldatenwelt eröffnet.

Im Ressort wurden bereits wichtige Schritte zur Gleichbehandlung und zur Förderung von Frauen im Heer gesetzt. Mit Verteidigungsministerin Klaudia Tanner steht außerdem die erste Frau an der Spitze des Ministeriums. Für den Zeitraum von 1. Jänner 2020 bis 31. Dezember 2025 wurde ein neuer Frauenförderungsplan für das Bundesministerium für Landesverteidigung erlassen. Dieser Frauenförderungsplan unterstützt eine faire Karriere für Frauen. Sie erhalten die gleiche Ausbildung, haben die gleichen Chancen und Möglichkeiten sowie das gleiche Gehalt wie ihre männlichen Kameraden. Das Bundesheer steht auch für Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Damit soll der Unterrepräsentanz von Soldatinnen und weiblichen Zivilbediensteten im Ressort zielorientiert und nachhaltig entgegengewirkt werden.

Weitere Informationen zu Karrieremöglichkeiten und dem Beruf "Soldatin" finden Sie unter: soldatin.bundesheer.at

