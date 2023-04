Egger: Wir sichern den vielfältigen Medienstandort sowie den qualitätsvollen und unabhängigen Journalismus in unserem Land

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Diese Bundesregierung ist angetreten, um in unserem Land den vielfältigen Medienstandort abzusichern, die Sicherung des unabhängigen Journalismus zu gewährleisten, zu qualitätsvollem Journalismus beizutragen und die Medien unseres Landes in eine digitale Zukunft zu begleiten“, sagte ÖVP-Mediensprecher Abg. Kurt Egger heute, Donnerstag, im Plenum des Nationalrats. Dafür würden auch finanzielle Mittel aufgebracht, verwies Egger in diesem Zusammenhang auf den Umfang der Digitalisierungsförderung des vergangenen Jahres mit 54 Millionen Euro. Weitere 25 Millionen Euro kommen heuer dazu. „Darüber hinaus beschließen wir eine Qualitätsjournalismusförderung von 20 Millionen Euro und haben gestern die Absicherung des ORF plus eine Digitalisierungsnovelle auf den Weg gebracht.“

Medienministerin Susanne Raab und alle Beteiligten hätten großartige Arbeit geleistet, um in schwierigen Zeiten für die Medien eine Qualitätssicherung zu gewährleisten. „Ja, der internationale Wettbewerb erfordert Antworten. Bei der Wiener Zeitung ist die Finanzierungsgrundlage weggefallen. Daher mussten wir uns eine Erhaltungsmöglichkeit für die Zukunft überlegen. Daher haben wir entschieden, die Wiener Zeitung in das digitale Zeitalter zu begleiten. Sie wird eine unabhängige Redaktion und ein Statut haben. Damit ist ihre Qualität gesichert“, betonte Egger. Darüber hinaus werde die geplanten Journalistenausbildung Jungjournalistinnen und -journalisten die Möglichkeit bieten, sich weiterzuentwickeln.

Die Novelle zum Medientransparenzgesetz werde künftig für mehr Transparenz bei staatlichen Inseraten sorgen, fuhr Egger fort. „Staatliche Stellen und andere unter das Gesetz fallende Rechtsträger werden demnach künftig alle entgeltlichen Inserate und Einschaltungen an die KommAustria melden müssen.“

