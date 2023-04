Das war das ASKÖ Frühlingsfest 2023!

Wien (OTS) - Der Sport-Dachverband ASKÖ lud nach einigen Jahren Corona-Pause wieder zu einem Frühlingsfest ein – und weit über 200 Gäste aus vielen Bereichen des Verbandes und aus über 30 (!) österreichischen Fachverbänden sowie Partnerorganisationen kamen zum Green-Event in die Stiegl Ambulanz ins Alte AKH in Wien.

ASKÖ-Präsident Hermann Krist: "So viele Gäste und Verbandsvertreter:innen aus dem Sport kamen noch nie und machten aus unserem Fest ein riesiges Vernetzungstreffen des österreichischen Sports. Als Dachverband ist uns ja nicht nur die Vielfalt des Sports wichtig, sondern auch die vielen Ebenen des Sports zusammen zu bringen."

Bis in die späten Abendstunden wurden Gespräche geführt und das Event genossen. Als sportlichen Stargast konnte die ASKÖ die neue Marathon-Rekordhalterin Julia Mayer begrüßen, was auch ÖLV-Präsidentin Sonja Spendelhofer und ihren Vorgänger Hans Gloggnitzer sehr freute. Auch Boxstar Marcos Nader kam mit Tochter Mia, weiters gesehen waren u.a. Ski-Weltcupsiegerin (und ÖSV-Präsidentin) Roswitha Stadlober, Olympiasiegerin Trixi Schuba, Ruderweltmeister Christoph Schmölzer, Sport Austria-Präsident Hans Niessl oder Extremsportlegende Sepp Resnik.

Im Rahmen eines vorgeschalteten Medienevents stellten die ASKÖ und ihre Partnerverbände Naturfreunde, ARBÖ, ASKÖ-Flugsportverband und Verband der Österreichischen Arbeiter-Fischerei Vereine im gemeinsamen Schulterschluss eine neue nachhaltige Maßnahme vor – die umweltfreundliche, wiederverwendbare Sport-Tasche. Mit dieser soll jeder und jede einen Beitrag leisten, unter dem Titel "Respect Nature" die Umwelt zu schützen, und sowohl in der Natur als auch beim Radsport, Hallen- und Outdoorsport Müll und unnötigen Unrat zu vermeiden. Mit einer umfassenden Bewusstseinsbildung wollen die Partner ein Umdenken im Sport zu mehr nachhaltigem Handeln bewirken. Krist: "Ich danke vor allem den Naturfreunden für die Initiative, die wir gemeinsam gerne aufnehmen. Umweltschutz ist ein wichtiger Teil für Nachhaltigkeit im Sport und ein großes Thema für die Zukunft."

ASKÖ-Vorsitzender Krist und der Sportjournalist Uwe Mauch präsentierten danach mit "Walking Football" eine neue Sportart in Österreich. "Gehfußball ist eine perfekte Form für ältere Personen mit fußballerischer Vergangenheit in einer gemütlicheren Runde spielerisch etwas für die Fitness zu tun." Erste Maßnahmen wurden gesetzt, die bisherigen Kurse waren ausgebucht, in Zukunft soll Walking Football weiter präsentiert und ausgebaut werden.

Gemeinsam mit dem langjährigen, verlässlichen Partner ERIMA stellte die ASKÖ beim Frühlingsfest die neue Kollektion 2023 vor, teilweise wurde auch hier auf nachhaltig produzierte Textilien mit der Teamlinie CHANGE umgestellt. Nicht fehlen durfte auch die Vorstellung des neuen roten ASKÖ-Schuhs V150 von Craft. Die ASKÖ will damit alle Menschen zu mehr Bewegung auffordern, da passt ein Einsteiger-Laufschuh sehr gut ins Verbands-Portfolio.

"Die Veranstaltung war ein voller Erfolg, wir konnten uns mit vielen wichtigen Themen positionieren und hochrangigen Persönlichkeiten aus dem Sport eine passende Vernetzungsfläche anbieten. Der organisierte Sport muss zusammen stehen, nur so kann er jene Kraft bekommen, wie zum Beispiel beim Thema ORF Sport Plus, wo für den Sport nur deswegen gute Übergangsregelungen geschaffen wurden, weil wir geschlossen und laut aufgetreten sind", fasst Hermann Krist zusammen.

