WorldMediaFestivals 2023: Auszeichnung für „Mega Moment“

„intermedia-globe SILVER“-Award für „OKIDOKI“-Magazin

Wien (OTS) - Das „OKIDOKI“-Kinderprogramm ist preisgekrönt! Bei den WorldMediaFestivals 2023 wurde wieder eine ORF-Produktion ausgezeichnet. In der Kategorie „Entertainment: Children/Youth 8–14 Jahre“ ging der „intermedia-globe SILVER“-Award an das „OKIDOKI“-Magazin „Mega Moment“, das im Herbst 2022 samstagvormittags in ORF 1 die Kids-Popband Young Republic in elf Folgen auf ihrem Weg zum ersten großen Konzert begleitete. Nach „Voll stark“, „Trickfabrik“, „7 Wunder“, „ABC Bär“, „Genau so geht’s“, „KNALL GENIAL“, „Tolle Tiere“, „Schmatzo – Kochen mit WOW“, „Museum AHA“ und „1000 Tricks“ ist dies bereits die elfte Auszeichnung für ein ORF-Kinderformat bei den WorldMediaFestivals.

„OKIDOKI“ – die Dachmarke des täglichen, gewalt- und werbefreien Kinderprogramms von ORF 1 – feiert 2023 15-jähriges Jubiläum und kann noch einen weiteren Erfolg für sich verbuchen: Im zweiten Halbjahr 2022 erreichte das „OKIDOKI“-Wochenendangebot einen Marktanteil von 23,4 Prozent und ist somit Marktführer in dieser Zeitzone (Samstag/Sonntag, ca. 6.00 bis 12.00 Uhr).

Das „OKIDOKI“-Magazin „Mega Moment“

„Mega Moment“ begleitet die Kids-Popband Young Republic in elf Folgen auf dem Weg zu ihrem ersten großen Konzert – mit allen Höhen und Tiefen. Schnell merken die angehenden Stars, dass singen allein nicht reicht. Sie müssen ins Tanzcoaching, das passende Outfit finden und lernen, wie man sympathische Interviews gibt und sich öffentlich im richtigen Licht präsentiert. Ob im Tonstudio oder beim Drehen des Musikvideos – die Jugendlichen sind musikalisch wie menschlich gefordert. „Mega Moment“ stammt aus der Feder von Thomas Brezina und wurde von Tower10 Kids TV im Auftrag des ORF produziert. Für das Sendungsdesign zeichnet die „ORF Marketing & Creation“ verantwortlich.

