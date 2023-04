Wiener Töchtertag: Auf der beruflichen Erfolgswelle mit der DDSG Blue Danube

Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke legte mit 80 jungen Damen am Donnerstagvormittag an Bord der MS Admiral Tegetthoff ab.

Wien (OTS/LCG) - Für rund 80 junge Damen hieß es Donnerstagvormittag „Willkommen an Bord und Leinen los!“. Anlässlich des Wiener Töchtertags informierten sie sich an Bord der MS Admiral Tegetthoff über die vielfältigen Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten bei der DDSG Blue Danube. Österreichs größtes und traditionsreichstes Binnenschifffahrtsunternehmen vergrößert seine Crew und möchte mehr Frauen auf die Kommandobrücke befördern. Anlässlich des Wiener Töchtertags konnten die Schülerinnen nicht nur Berufsluft schnuppern und Einblicke in den praktischen Alltag an Bord eines Schiffes sammeln, sondern auch Seeluft atmen. Gemeinsam mit DDSG-Blue-Danube-Geschäftsführer Wolfgang Fischer und Flottenkapitän Johannes Kammerer gab Wirtschafts- und Tourismusstadtrat Peter Hanke das Kommando „Leinen los!“ und legte mit den potenziellen Kapitäninnen der Zukunft zu einer Rundfahrt ab, um Wien von der Flussseite aus zu erkunden.

„Seit 20 Jahren geben Unternehmen beim Wiener Töchtertag praxisnahe Einblicke und zeigen jungen Frauen spannende Karrieremöglichkeiten auf. Die DDSG Blue Danube bietet Jobs mit Weitblick und Verantwortung. Junge Frauen finden an Bord exzellente Aufstiegsmöglichkeiten. Sie können mit der fundierten Ausbildung eine der außergewöhnlichsten Führungspositionen erreichen: Kapitänin. Wir möchten künftig mit einer starken weiblichen Crew in See stechen!“ , so Wirtschafts- und Tourismusstadtrat Peter Hanke.

Nach der dreijährigen, vielseitigen Lehre bei der Reederei steht Frauen nach gesammelter Praxiserfahrung an Bord der sieben Schiffe umfassenden Flotte der Weg zu den begehrten vier Streifen offen. Als Kapitäninnen übernehmen sie die Verantwortung über Schiff, Crew und Passagiere. Auch abseits der nautischen Karriere bietet die DDSG Blue Danube in allen Unternehmensbereichen attraktive Jobmöglichkeiten – beispielsweise im Marketing, der Administration oder auch dem eigenen Reisebüro.

„Die DDSG Blue Danube ist auf Wachstumskurs und baut ihr Angebot laufend aus. Wir möchten gezielt junge Damen ansprechen, bei uns anzuheuern und uns auf dieser Reise zu begleiten. Als Lehrbetrieb sind wir stolz, unsere Kapitäninnen und Kapitäne von morgen selbst auszubilden und ihnen alle Skills zu vermitteln, um das Kommando zu übernehmen“ , sagt DDSG-Blue-Danube-Geschäftsführer Wolfgang Fischer.

„Ein Schiff lässt sich nicht allein sicher durch die Gewässer navigieren: An Bord zählt die Arbeit im Team. Kein Tag gleicht dem anderen, wodurch der Beruf in der Binnenschifffahrt immer abwechslungsreich ist. Unsere Crew möchte bewusst Frauen für diesen Traumberuf begeistern und sie am Weg auf die Kommandobrücke begleiten und unterstützen“ , ergänzt Flottenkapitän Johannes Kammerer.

DDSG Blue Danube Schiffahrt steht zu je 50 Prozent im Eigentum der Wien Holding und des VERKEHRSBUEROS und ist ein staatlich ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb und Wiener Top-Lehrbetrieb. Weitere Informationen auf ddsg-blue-danube.at



