Karner: Junge Polizistinnen für ganz Österreich gesucht

Bundesweite Initiative „Girls‘ Day“ auch bei Polizei seit Jahren im Programm – Recruiting und Präsentation der Polizei im Fokus – Best-Practice für gelebte Gleichberechtigung

Wien (OTS) - Am 27. April 2023 fand österreichweit der branchen- und organisationsübergreifende „Girls‘ Day“ statt. Die Bundespolizei war auch heuer wieder von Vorarlberg bis in das Burgenland mit Aktionen, Präsentationen und Informationen am Start, um jungen Frauen den Beruf „Polizistin“ näher zu bringen.

„In den vergangenen drei Jahrzehnten haben Frauen die Polizei nachhaltig verändert“, sagte Innenminister Gerhard Karner in der Marokkanerkaserne in Wien, wo sich die Wiener Polizei mit all ihren Chancen und Möglichkeiten dem jungen Publikum präsentierte. „Wir haben schon einiges erreicht: Mehr als 25 Prozent aller Polizeibediensteten sind weiblich, in den Grundausbildungslehrgängen liegt der Frauenanteil bereits über 30 Prozent“, ergänzte der Innenminister.

Junge Frauen in der Zielgruppe

Die Bundespolizei ist seit vielen Jahren fixer Bestandteil des österreichweiten Girls‘ Day. So gab es auch heuer viele Angebote und Veranstaltungen speziell für junge Powerfrauen, die einen nicht alltäglichen Beruf wählen möchten.

In Oberösterreich lud etwa das Bildungszentrum Linz ein, um über den Beruf der Polizistin mehr zu erfahren, aber auch um sich über die Themen Jugendschutz und Kriminalprävention zu informieren. Die Steiermark und Niederösterreich luden wiederum in die Landespolizeidirektion, wo es Vorträge und Vorführungen für die jungen Teilnehmerinnen gab.

In Kärnten schlossen sich die Blaulichtorganisationen und das Bundesheer für den Girls‘ Day zusammen. Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß referierte als Spitzenbeamtin über das wichtige Thema Frauen und Karriere bei der Polizei. „Beim Girls‘ Day wollen wir Mädchen für den Polizeiberuf begeistern, denn die Möglichkeiten bei der Polizei sind vielfältig“, sagte Karner. Und weiter: „Frauen absolvieren bei der Polizei dieselbe Ausbildung wie Männer, haben dieselben Rechte und Pflichten und werden auch gleich bezahlt wie die männlichen Kollegen.“

Rekrutierungskampagne und modernes Recruiting

Der Girls‘ Day ist eine wichtige Ergänzung zur aktuellen Rekrutierungsoffensive „Ich kann‘s werden“ der Polizei, die bereits für einen Werbepreis nominiert worden ist. Die Polizei präsentiert sich als attraktiver und krisensicherer Arbeitgeber mit Bewerbungsmodalitäten, die auf die jüngeren Generationen zugeschnitten sind. Besonders wichtig sind hierbei Möglichkeiten einer schnellen und unbürokratischen „One-Klick-Bewerbung“ sowie die Anpassung an gesellschaftliche Veränderungen, zum Beispiel die Liberalisierung der Regelungen bezüglich Tätowierungen.

Ausgewählte Recruiting-Maßnahmen der Polizei:

Girls‘ Day zur Berufsinformation speziell für junge Frauen

Aktionstage „Ich will‘s wissen“ in allen Polizeiinspektionen

Berufsinformationsveranstaltungen und Recruiting-Day on Tour

Recruiting-Center der Landespolizeidirektion Wien als Pilotprojekt

Meet & Greet Aktionen mit Bediensteten von Polizeiinspektionen, Sonderabteilungen, Polizeischülerinnen und Polizeischülern

Nähere Informationen unter www.polizeikarriere.gv.at

Ausbildung in der Polizei

Die Polizeiausbildung dauert 24 Monate und wird in den Bildungszentren der Sicherheitsexekutive (eingerichtet in jedem Bundesland) absolviert.

Derzeit werden für die Landespolizeidirektion Wien mehr als 600 Polizistinnen und Polizisten ausgemustert. Etwa 270 Polizistinnen und Polizisten beenden heuer ihre Ausbildung und werden danach in Wien Dienst versehen. Insgesamt werden bundesweit mehr als 2000 Polizistinnen und Polizisten ausgebildet.

Fotos

Unter folgendem Link können Fotos vom Girls‘ Day der Polizei in Wien heruntergeladen werden: https://bildarchiv.myds.me/photo/share/LtbHE3WY

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Ministerialrat Markus Haindl, BA MA

Pressesprecher des Bundesministers

+43 (0) 1-531 26 – 90 1021

markus.haindl @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at