Rob van Gils neuer stellvertretender Vorsitzender von European Aluminium

Der WKÖ-Fachverband NE-Metallindustrie vertritt seit vielen Jahren die österreichische Alumuniumindustrie in Brüssel und gratuliert Rob van Gils

Wien (OTS) - Rob van Gils ist neuer stellvertretender Vorsitzender des Exekutivkomitees des europäischen Industrieverbandes European Aluminium. In der Wirtschaftskammer Österreich ist er Mitglied im Fachverbandausschuss NE-Metallindustrie sowie erfahrener Verhandlungsleiter bei den Kollekktivvertragsverhandlungen für die Branche. Darüber hinaus fungiert er als aktiver Repräsentant von EUMICON, die führende europäischer Netzwerkplattform für mineralische Rohstoffe und Metalle.

Anlässlich seiner Wahl hob van Gils die strategische Bedeutung der Aluminiumindustrie für den europäischen Standort hervor: „Unsere Branche ist wesentlicher Bestandteil des wirtschaftlichen und sozialen Gefüges Europas und bietet Arbeitsplätze und nachhaltiges Aluminium für unzählige grüne Technologien.“ Allerdings steht die Branche „aktuell vor der wohl härtesten Belastungsprobe ihrer Geschichte. Die Preisentwicklung auf den Energiemärkten entzieht weiten Teilen der Industrie ihre Wettbewerbsfähigkeit. Es bedarf dringend politischer Maßnahmen, um die Energiepreise wieder auf das global übliche Niveau zu reduzieren“, appelliert van Gils. Aluminium ist ein kritischer Rohstoff, ohne den die Transformation zu einer CO2-neutralen Energieerzeugung nicht stattfinden kann. Es ist deshalb wichtig, dass Aluminium auch als strategischer Rohstoff in dem derzeit verhandelten Critical Raw Materials Act anerkannt wird.

Rob van Gils war in den vergangenen mehr als 15 Jahren in unterschiedlichen Managementpositionen in der Aluminiumindustrie tätig. Aktuell bekleidet er die Position des CEO und geschäftsführenden Gesellschafters der Hammerer Aluminium Industries/HAI Group.

Der Fachverband NE-Metallindustrie in der WKÖ bildet über EUMICON die erfolgreichste europäische Rohstoffplattform. Als offizieller Partner der EU-Kommission bei der jährlichen Rohstoffwoche in Brüssel, verbindet EUMICON seit nunmehr 10 Jahren die unterschiedlichen Stakeholder und Partner der Mineral-Rohstoffwirtschaft auf nationaler und europäischer Ebene. Im Rahmen von strategischen Diskussionsprozessen und Dialogen, Konferenzen, Präsentationen und Ausbildungsprogrammen werden mit Partnern aus Politik, Verwaltung, Universitäten, NGOs und der Sozialpartnerschaft die notwendigen Rahmenbedingungen für die Rohstoffwirtschaft diskutiert. (PWK124/JHR)

