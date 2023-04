#dif23: DIF-Jubiläumsjahr bringt Ottakringer Inselbier in den heimischen Handel

Bereits zum achten Mal hat die Ottakringer Brauerei speziell für das DIF ein Inselbier eingebraut, die Präsentation hat Bürgermeister Dr. Michael Ludwig heute persönlich übernommen.

Wien (OTS/SPW) - Seit 40 Jahren steht das Donauinselfest für ein respektvolles Miteinander, sozialen Zusammenhalt und Solidarität. Das beweist das größte Freiluftfestival Europas bei freiem Eintritt jährlich, wenn es auf der Donauinsel über die Bühne geht. Doch auch im Vorfeld hält die Donauinselfest-Familie diese Werte hoch, unter anderem durch wichtige Partnerschaften mit heimischen Unternehmen zur Förderung der regionalen Wertschöpfung. Die Ottakringer Brauerei ist einer dieser treuen Wegbegleiter. Gemeinsam wurde heuer bereits zum achten Mal ein erfrischendes Inselbier kreiert, das am Donauinselfest ausgeschenkt wird. Anlässlich 40 Jahre Donauinselfest unter dem Motto #momentewiediese ist das Inselbier heuer nicht nur am Fest, sondern schon ab Mai bei BILLA und BILLA PLUS in Wien und Umgebung erhältlich.

Bei der heutigen Präsentation und Verkostung des Inselbieres im Sudhaus der Ottakringer Brauerei waren neben Bürgermeister Dr. Michael Ludwig unter anderem Tobias Frank, Geschäftsführer Technik & 1. Braumeister Ottakringer Brauerei, Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien, und Matthias Friedrich, Geschäftsführer Pro Event Team für Wien und Projektleiter des Donauinselfestes, mit dabei.

Bürgermeister Dr. Michael Ludwig: „ Die Ottakringer Brauerei und das Donauinselfest stehen für regionale Wertschöpfung. So braut die größte Traditionsbrauerei Wiens mit Wiener Wasser und Braugerste aus lokalem Anbau. Auch das Donauinselfest ist ein wichtiger Bestandteil der Wiener Kultur und begeistert die Wienerinnen und Wiener seit 40 Jahren bei freiem Eintritt. Unsere Partnerschaft mit der Ottakringer Brauerei hat mittlerweile Tradition, zeigt auf, wie das Miteinander in Wien funktioniert, und hat heuer bereits das achte Inselbier hervorgebracht. “

Tobias Frank, Geschäftsführer Technik & 1. Braumeister Ottakringer Brauerei: „ Als langjähriger Partner des Donauinselfests feiern wir das diesjährige 40-Jahre-Jubiläum mit voller Freude und einer Limited Festival Edition mit. Unser Ottakringer Inselbier wird jetzt erstmals auch im Handel in der 0,5l Dose erhältlich sein. Als schlankes Lagerbier passt es nicht nur perfekt zum Donauinselfest, sondern ist auch abseits der Insel der optimale Begleiter für den Sommer. “

Das #dif23 Inselbier sorgt schon ab Mai für genussvolle #momentewiediese

Das heurige Inselbier wird ab Anfang Mai bei BILLA und BILLA PLUS in Wien und ausgewählten Märkten in Ost-Österreich in der 0,5-Liter-Dose erhältlich sein. Im auffallenden Jubiläumsdesign läutet die erfrischende Bierkreation nicht nur den Sommer ein, sondern sorgt darüber hinaus ganz nach dem diesjährigen Motto des Donauinselfestes für genussvolle #momentewiediese. Das Inselbier ist unfiltriert, schlank und besonders süffig im Geschmack. Mit 4,7 % Alc. eignet sich das Lagerbier optimal für warme Sommertage und schmeckt nicht nur auf der Donauinsel hervorragend.

Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit 40 Jahren wird auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

Die sechs Presenting Partner des Donauinselfests 2023 sind: Wien Energie, UniCredit Bank Austria, OBI, Wiener Städtische Versicherung, Österreichische Lotterien und Wien Holding.

