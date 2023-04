Staatssekretärin Andrea Mayer eröffnet Österreichstand in Leipzig

Mayer: „Wir wollen zeigen, dass man mit Büchern aus Österreich nicht nur ins tiefe und unentdeckte Österreich vordringen, sondern um die ganze Welt und überall hinreisen kann.“

Leipzig (OTS) - Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer hat heute den österreichischen Gemeinschaftsstand auf der Leipziger Buchmesse eröffnet. Der Gastlandstand präsentiert Österreichs vielfältige Buchszene mit bekannten Autor:innen, neuen literarischen Stimmen und hochkarätigen Verlagen. Rund 200 Verlage aus Österreich sind bei der diesjährigen Leipziger Buchmesse vertreten, davon über 60 direkt am Österreichstand.

„Dieses Projekt ist wahrlich eine Investition in die Zukunft und in die Gegenwart der österreichischen Literatur“, so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer anlässlich der Eröffnung des Österreichstands auf der Leipziger Buchmesse in Anwesenheit von Bundespräsident Alexander Van der Bellen. „Vielfach war in den letzten Wochen davon zu lesen, dass in diesem Bücherfrühling wegen dieses Gastland-Auftritts mehr österreichische Neuerscheinungen auf den Markt gekommen sind als sonst. Und das freut mich als Ressortverantwortliche ganz besonders, weil es zeigt, dass dieses Projekt schon jetzt Früchte trägt.“

Die Literatur werde oft als Fenster zur Welt bezeichnet, so die Staatssekretärin weiter. „Ich würde sagen: Die österreichische Literatur bietet Fenster in ganz viele unterschiedliche Welten. Und hier an diesem Gemeinschaftsstand des Gastlands Österreich lassen sich viele dieser Fenster öffnen. Wir wollen Ihnen zeigen, dass man mit Büchern aus Österreich nicht nur ins tiefe und ins unentdeckte Österreich vordringen, sondern dass man mit unserer Literatur um die ganze Welt und überall hinreisen kann. Und vielleicht lernen wir alle in diesen vier Tagen mit Literatur und Büchern aus Österreich etwas Neues über Österreich, das behauptet, in der Literatur eines Landes gebe es nicht nur ein ‚WIR‘ zu entdecken, sondern immer auch ein ‚mea ois wia mia‘, ein ‚mehr als wir‘.“

Die Begrüßung erfolgte durch Benedikt Föger, den Präsidenten des Hauptverbandes des Österreichischen Buchhandels, moderiert wurde die Eröffnung von Katja Gasser, der künstlerischen Leiterin des Gastlandprojekts. Doron Rabinovici hielt die Eröffnungsrede.

