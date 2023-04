Hanger: Reform im U-Ausschuss dringend notwendig

Seriöse parlamentarische Kontrolle nur mit Einhaltung der Verfassung möglich

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Von Seiten der Volkspartei gibt es ein ganz klares Bekenntnis zum parlamentarischen Kontrollinstrument des Untersuchungsausschusses. Aber: So, wie es zuletzt gehandhabt wurde, gibt es noch deutlich Luft nach oben und es braucht hier entsprechende Reformen der Geschäftsordnung“, betont Andreas Hanger, ÖVP-Fraktionsführer im Untersuchungsausschuss. Größte Schwäche sei der Untersuchungsgegenstand an sich gewesen, denn, so Hanger: „Artikel 53 des Bundes-Verfassungsgesetzes normiert, dass der Untersuchungsgegenstand ein klar abgegrenzter Vorgang der Vollziehung des Bundes zu sein hat. Diese Abgrenzung war aber nicht erkennbar.“ So seien alle möglichen Personalentscheidungen oder Beteiligungen des Bundes untersucht und auch der Zeitraum sei nur grob eingegrenzt worden. Insgesamt hatte man auf Grundlage des grundsätzlichen Beweisbeschlusses 26,5 Millionen Aktenseiten zu analysieren – „was seriös nicht möglich ist“.



„Zusätzlich hat sich das Problem gestellt, dass immer dann, wenn Landtagswahlen vor der Türe standen, der Untersuchungsausschuss vom politischen Mitbewerber auf die jeweiligen Bundesländer fokussiert wurde“, sagt Hanger. Dies sei „ein Missbrauch dieses wichtigen und scharfen parlamentarischen Kontrollinstruments“. Alles, was in den Sitzungen diskutiert worden sei, „war medial bereits bekannt“, es ging der Opposition alleine darum, Dinge politisch nochmals „aufzuspielen“.



Werfe man einen Blick auf die Abschlussberichte der Fraktionen, so „gewinnt man den Eindruck, dass manche Abgeordnete auf einer gänzlich anderen Veranstaltung waren, jedenfalls nicht in diesem U-Ausschuss“. Vor allem die Behauptungen und Anwürfe von SPÖ-Abgeordnetem Krainer hätten sich als unzutreffend erwiesen, das zeige auch der Bericht von Verfahrensrichter Wolfgang Pöschl. „Egal, ob es um permanent gemutmaßte politische Einflussnahmen, Auftragsvergaben oder auch Kick-Back-Zahlungen ging – der Verfahrensrichter hält fest, dass es das nicht gegeben hat. Und er stellt auch eine mangelnde Kritikfähigkeit bei der WKStA fest“, stellt der ÖVP-Abgeordnete klar.



Wichtig sei es nun, auch mit Blick auf künftige Untersuchungsausschüsse, drei Lehren zu ziehen: „Der Untersuchungsgegenstand muss zwingend den verfassungsmäßigen Vorgaben entsprechen. Die Persönlichkeitsrechte der Auskunftspersonen müssen besser geschützt werden, damit es nicht zu Vorverurteilungen kommt. Und, solange Ermittlungen am Laufen sind, soll es ein Zitierverbot aus Akten geben“, erklärt Hanger. Mit solchen notwendigen Reformen könne man einen grundlegenden Beitrag zur Verbesserung der politischen Kultur in Österreich leisten, „was dem Land guttun würde“. Abschließend sagt Hanger: „Ich möchte mich noch besonders bei der Parlamentsdirektion und dem ÖVP-Untersuchungsausschussteam für die hervorragende Arbeit bedanken, sie haben einen maßgeblichen Beitrag für unsere Arbeit geleistet.“ (Schluss)

