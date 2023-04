Czernohorszky/Sima/Bischof: Liesing hat einen neuen Stadtpark

Wien (OTS) - Der ehemalige Campingplatz Wien Süd wurde zu einer 27.000 Quadratmeter großen Grünoase, dem Stadtpark Atzgersdorf, umgestaltet. Zu den Highlights zählen ein abwechslungsreiches Spiel- und Sportangebot für alle Altersstufen, ein Wasserspielplatz sowie 26 Baumpflanzungen.

„Auch, wenn es derzeit noch nicht danach aussieht, die nächste Hitzewelle kommt bestimmt. Öffentliche Parks und Grünräume im unmittelbaren Lebensumfeld der Wiener*innen leisten einen wichtigen Beitrag zur Hitzereduktion und sind daher besonders an heißen Sommertagen der ideale Rückzugsort. Mit unserer Grünraumoffensive schaffen wir bis zum Jahr 2025 rund 400.000 Quadratmeter neuen Grünraum und der Stadtpark Atzgersdorf ist unser jüngster Zuwachs. Er sorgt mit seinen mehr als 300 Bäumen und naturbelassenen Blumenwiesen nicht nur für viel Schatten und Abkühlung, sondern bietet auf 27.000 Quadratmetern Fläche auch viel Platz zum Entspannen, Spielen und Sporteln“, sagt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Der östliche Teil des neuen Parks entlang der Liesing ist in der Verwaltung der MA 45 – Wiener Gewässer. „Auf rund 750 m2 haben wir einen großen Wasserspielplatz mit Wasserlauf und Sand-Matsch-Zone gestaltet, der den Kindern im Sommer viel Platz zum Pritscheln und Plantschen bietet und die Stadt - ganz nach unserem Motto ‚Raus aus dem Asphalt‘ - grüner, kühler und klimafitter macht. Hier im Grätzl ist ein echtes Freizeitparadies für alle entstanden! Besonders freut mich, dass es nun vom Park aus auch einen direkten Zugang zum Liesingbach gibt, der gerade renaturiert wird“, so Planungsstadträtin Ulli Sima.

„Ich bin begeistert, dass es bei der Gestaltung des neuen Stadtparks Atzgersdorf gelungen ist, auf die Bedürfnisse unterschiedlicher Parknutzer*innen und Parknutzer konkret einzugehen: Vor allem die Kombination aus dem breiten Spiel- und Sportangebot für Kinder und den Entspannungs- und Trainingsmöglichkeiten für Erwachsene wird sich bestimmt großer Beliebtheit erfreuen!“, so Bezirksvorsteher Gerald Bischof.

2.000 m2 Fläche entsiegelt - 200 m2 neue Staudenfläche

Rund 2.000 m2 Fläche konnte entsiegelt werden. Besonders beeindruckend ist der Altbaumbestand von rund 300 Bäumen die in das neue Parkkonzept integriert werden konnten. 26 Bäume wurden zusätzlich neu gepflanzt. Weitläufige Wiesenflächen dominieren das Erscheinungsbild des Parks. Diese gliedern sich in naturbelassene Bereiche und Flächen für intensive Nutzung.

Ein eindrucksvoller Blickfang werden die rund 200 m2 großen Staudeninseln – sogenannte „Hochstaudensäume“, bepflanzt mit Glockenblumen, Nachtviolen, Weidenröschen und Königskerzen, sein. Eine weitere Besonderheit: Zur schonenden Entwässerung wurde eine wechselfeuchte Versickerungsmulde angelegt, welche auch als reichhaltiger Lebensraum für Flora und Fauna dient. Die Außengrenze des Parkgeländes wird von unterschiedlichen Wildsträuchern und Fliederarten dominiert.

Vielfältiges Spielangebot und Entspannungsliegen

Auf die jüngsten Besucher*innen wartet ein wunderschön ausgestalteter Kleinkinderspielplatz mit Wipptieren, Schaukeln und einer Sandkiste. Für die etwas älteren Kinder gibt es auf einem weiteren Spielplatz eine aufregende Balancier- und Kletteranlage und viel Raum zum Tollen. Vor den Spielplätzen befindet sich eine Dusche, damit der ganze Sand in der Anlage bleibt und nicht in den Kinderschuhen landet.

Neben historischen Brunnenresten, auf einer großen Wiesenfläche laden großflächige Wellenliegen zum Verweilen ein. Hängematten zwischen Bäumen laden zum Seele baumeln lassen, viele Tisch-Bank-Kombinationen zum Picknicken ein. Für Erfrischung mit Wiener Quellwasser sorgen 2 Trinkbrunnen.

Neuer Wasserspielplatz – direkter Zugang zum Liesingbach

Zum Pritscheln und Plantschen wurde ein Wasserspielplatz errichtet. Das rund 750 m2 große Areal umfasst verschiedene Wasserspielmöglichkeiten, so kann mit Hilfe von Keilen Wasser spielerisch aufgestaut und umgeleitet werden. Ein kleiner Bach mündet in einer großen Sand-Matsch-Zone. Baumstämme und Holzdecks dienen als Sitzgelegenheiten an der Sonne. Wem der Wasserlauf zu kurz erscheint, findet hinter dem Spielplatz, über wenige Stufen erreichbar, einen direkten Zugang zum Liesingbach.

Zeit für Training an der frischen Luft

Für die ältere Generation fehlt es nicht an Trainingsangeboten: So steht ein Motorikbereich, zur Stärkung der körperlichen Gesundheit zur Verfügung. Durch spezielle Übungen können die wichtigsten Muskeln gezielt gekräftigt werden. In der Anlage gibt es Rad- und Armtrainer, sowie Balance-Elemente.

Im nordöstlichen Eingangsbereich wurde eine, vor allem bei Jugendlichen sehr beliebte, Calisthenics-Anlage errichtet. Reckstangen in unterschiedlichen Höhen, Barren, Sprossenwand sowie Klimmzugleiter erwarten die sehr sportlichen Parkbesucher*innen. Zwei neu installiert Steher, können zur Befestigung von Slacklines genützt werden. Ein Volleyballnetz steht für Matches zur Verfügung, 2 Tischtennistische runden das sportliche Angebot ab.

Umgestaltung durch Beteiligungsverfahren

Bei jedem Park den wir schaffen oder umgestalten, werden Bürger*innen miteinbezogen. Im Sommer 2020 organisierte und begleitete das Team der Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) eine Bürger*innenbeteiligung, bei der 750 Anregungen und Ideen von Liesinger*innen für den neuen Stadtpark Atzgersdorf gesammelt wurden.

Förderprogramm „Lebenswerte Klimamusterstadt“

Die Umgestaltung des Stadtparks Atzgersdorf ist Teil des Förderprogramms „Lebenswerte Klimamusterstadt“ der Stadt Wien. Mit diesem Programm unterstützt die Stadt Wien Projekte der Bezirke, die für mehr Lebensqualität sorgen. Bis 2025 stehen pro Jahr 20 Mio. Euro für Maßnahmen zur Klima-Anpassung zur Verfügung. Damit werden u.a. der Ausbau von Grünraum und Parkflächen, Kühlungsmaßnahmen und die Entsiegelung von Beton- und Asphaltflächen forciert. Heuer werden unter anderem der Leopold-Rister-Park in Margareten, der Paula-von-Mirtow-Park in Meidling oder der Denglerpark in Floridsdorf umgestaltet.

