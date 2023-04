AVISO: NEOS-PK zum Tag der Ausbildung am 1. Mai. Morgen, Freitag, 10 Uhr

mit NEOS-Jugend- und Lehrlingssprecher Yannick Shetty und Unternehmer Gert Kunze (Café Eiles)

Wien (OTS) - Die Personalnot ist auch ein Bildungs- und Qualifikationsthema, denn zwei Drittel aller Mangelberufe waren im vergangenen Jahr Lehrberufe. NEOS stellen ihren traditionellen Tag der (Aus-)Bildung am 1. Mai daher unter das Motto „Meistern wir gemeinsam“. Schon morgen diskutieren NEOS-Jugend- und Lehrlingssprecher Yannick Shetty und Unternehmer Gert Kunze (Café Eiles) in einer Pressekonferenz darüber, welche Herausforderungen es aktuell in der Lehre gibt und wie wir sie meistern können.

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Die Pressekonferenz wird auch auf den NEOS-Social-Media-Kanälen gestreamt.

NEOS-PK zum Tag der Ausbildung am 1. Mai

Datum: 28.04.2023, 10:00 Uhr

Ort: Café Eiles

Josefstädter Straße 2, 1080 Wien, Österreich

Url: https://www.youtube.com/@NEOSNeuesOesterreich/streams

