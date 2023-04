Hans Knauß präsentiert „Österreich vom Feinsten: Burgenland – Rund ums Blaufränkischland“

Am 1. Mai um 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - „Österreich vom Feinsten“ heißt es am Montag, dem 1. Mai 2023, um 20.15 Uhr in ORF 2. Hans Knauß geht wieder auf Entdeckungsreise und besucht in der sechsten Folge der beliebten ORF-Sendereihe das Mittelburgenland. Landschaftliche Höhepunkte, echte Volksmusik, kulinarischer Genuss, Traditionen und viele Begegnungen mit großartigen Menschen begleiten ihn auf seiner Tour „Rund ums Blaufränkischland“.

Von Neckenmarkt nach Lutzmannsburg

Startpunkt dieser „Österreich vom Feinsten“-Ausgabe ist Neckenmarkt. Dort erwartet Hans Knauß ein Jahrhunderte altes Brauchtum: Das traditionelle Neckenmarkter Fahnenschwingen wurde 2018 in das österreichische Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Danach gibt es bei „Die Winzer Neckenmarkt“ Einblicke in die Besonderheiten des Blaufränkisch-Weins sowie in die Arbeit des Weinguts, das als Genossenschaft circa 60 Mitglieder umfasst.

Das Schloss Lackenbach und die Mittelstation der Draisinentour in Markt St. Martin sind weitere Stationen auf diesem Weg durch das Mittelburgenland, bevor es nach Steinberg-Dörfl zu einer der letzten traditionellen Blaudruck-Werkstätten Europas geht. Auf dem Geschriebenstein, dem mit 884 Metern höchsten Berg im Burgenland, nutzt Hans Knauß eine Trail-Stecke zum Mountainbiken, bevor es anlässlich des Marienmonats Mai in der Pfarr- und Wallfahrtskirche St. Nikolaus in Lockenhaus ruhiger wird.

In Mannersdorf an der Rabnitz wird es wieder schwungvoll – hier bietet ein Kastanienwald die stimmungsvolle Kulisse für flotte Musik. Die Jahrhunderte alte Handwerkstradition führt Hans Knauß weiter in die Töpfergemeinde Stoob und nach Raiding, dem Geburtsort von Franz Liszt. Und wenn vom Blaufränkischland die Rede ist, darf natürlich auch Deutschkreutz nicht fehlen. Den passenden Schlusspunkt der Tour im Mittelburgenland bildet Lutzmannsburg mit einem typischen Streckhof.

Für die musikalische Gestaltung der Sendung „Österreich vom Feinsten:

Burgenland − Rund ums Blaufränkischland“ sorgen die Fahnenschwinger Blaskapelle mit den Neckenmarkter Burschen, das Ensemble 5-Klang, The Hopfen Swingers, der Singverein Halbturn, Burgenland Blech Cuvée, das PianoDuo Kutrowatz, die Volkstanzgruppe Deutschkreutz und das Rot-Gold Trio.

„Österreich vom Feinsten: Burgenland − Rund ums Blaufränkischland“ ist eine Produktion des ORF Landesstudio Steiermark.

Präsentation: Hans Knauß

Kamera: Gerd Zengerer, Hermann Weitlaner, Josef Krainer jun.

Schnitt und Farbkorrektur: Raimund Sivetz

Ton: Michael Zenz

Licht: Hannes Pieber

Musikredaktion: Karl Lenz

Aufnahmeleitung: Alois Kuschetz

Produktionsleitung: Gerd Andreiz

Buch und Regie: Elisabeth Eisner

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at