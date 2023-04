Die „Amadeus Austrian Music Awards 2023“ am 28. April in ORF 1

Mit Live-Auftritten von Wanda, Poxrucker Sisters feat. Katharina Straßer, Mira Lu Kovacs, Nockis, Yasmo & die Klangkantine, Pia Maria, Oskar Haag u. v. m.

Wien (OTS) - Die Scheinwerfer richten sich einmal mehr auf die vielfältige österreichische Musikszene! Die „Amadeus Austrian Music Awards“ werden heuer bereits zum 23. Mal an die Größen und Newcomer/innen der österreichischen Musikszene vergeben. FM4-Moderatorin Nina Hochrainer und Ö3-Moderator Philipp Hansa präsentieren am Freitag, dem 28. April 2023, live-zeitversetzt ab 22.50 Uhr in ORF 1 die Verleihung aus dem Wiener Volkstheater, die die heimische musikalische Vielfalt einmal mehr ins Rampenlicht rückt. Für abwechslungsreiche Live-Auftritte sorgen Alle Achtung, AnJosef, Bex, Edmund, Esther Graf, Kitana, Mira Lu Kovacs, Nockis, Oskar Haag, Pia Maria, Pippa, Poxrucker Sisters feat. Katharina Straßer, Rian, W1ZE, Wanda und Yasmo & die Klangkantine. Hitradio Ö3 und Radio FM4 sind beim „Amadeus Austrian Music Awards 2023“ ebenfalls wieder als Partner mit an Bord. Sie präsentieren mit dem „Song des Jahres“ (Ö3) und dem „FM4 Award“ zwei der insgesamt 14 Kategorien und liefern außerdem Programm rund um die Award-Verleihung.

Im Rahmen der „AAMA Days“ wurden heuer bereits zum zweiten Mal im Vorfeld der Verleihung (von 18. bis 27. April) die Gewinner/innen der acht Genre-Kategorien – Pop/Rock, Alternative, Jazz/World/Blues, Best Sound, Schlager/Volksmusik, HipHop/Urban, Hard & Heavy und Electronic/Dance – bekanntgegeben. Die „Amadeus Austrian Music Awards 2023“ sind am Freitagabend anschließend an „Dancing Stars“ – live-zeitversetzt ab 22.50 Uhr in ORF 1 – zu sehen und werden auf der ORF-TVthek als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand bereitgestellt.

Die „Amadeus Austrian Music Awards“ auf Ö3 und FM4

Hitradio Ö3 präsentiert als langjähriger Partner auch heuer bei den „Amadeus Austrian Music Awards“ wieder die Königsklasse – den „Song des Jahres“ – für den die Ö3-Hörer/innen auf der Ö3-Homepage abstimmen konnten. Nominiert dafür sind „die sunn und di“ von Pizzera & Jaus, „Halo“ von LUM!X feat. Pia Maria, „Letztes Mal“ von Bonez MC & Raf Camora, „Von dir ein Tattoo“ von Josh. und „100K“ von Yasmo & die Klangkantine feat. Mira Lu Kovacs. Die Ö3-Reporter/innen Tina Ritschl und Clemens Stadlbauer sind live dabei, wenn am Freitag, dem 28. April, die Awards verliehen werden und berichten über die Preisträger/innen und die Highlights des Abends in den Ö3-Nachrichten und am Tag nach der Verleihung im Ö3-Supersamstag (Samstag, 29. April, von 6.00 bis 12.00 Uhr).

Der „FM4 Award“ beim Amadeus geht 2023 an Oskar Haag. Die FM4-Hörer/innen haben damit den jüngsten Musiker in der Amadeus-Geschichte ausgezeichnet. Oskar Haag ist 17 Jahre alt und hat vor Kurzem sein Debütalbum veröffentlicht. Er schreibt Songs, die gleichzeitig sehr persönlich und universell sind. Er ist einer der großen neuen Stars Österreichs. Oskar Haag wird bei der Award-Show live auftreten und seinen „FM4 Award“ entgegennehmen. FM4 berichtet live auf seinen Social-Media-Kanälen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at