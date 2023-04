KinderuniWien macht Forschungslaune in den Ferien

Von 10. bis 21. Juli Uniluft schnuppern und klimafit werden

Wien (OTS) - Riecht jede Universität gleich? Ab 10. Juli haben Kinder zwischen 7 und 12 Jahren die Möglichkeit, eine Antwort auf diese Frage zu finden, denn an der KinderuniWien 2023 können sie an sieben unterschiedlichen Standorten Uniluft schnuppern. Für zwei Wochen öffnen die Universität Wien, die Medizinische Universität Wien, die Technische Universität Wien, die Universität für Bodenkultur Wien, die Veterinärmedizinische Universität Wien, die FH Campus Wien und die Wirtschaftsuniversität Wien ihre Räume für junge Nachwuchsforscher*innen. Dabei setzt die KinderuniWien sowohl auf bewährte Aktionen wie auch auf spannende Neuerungen!



Neu 2023: Schwerpunkt „klimafit“

Mit dem „klimafit“ – Schwerpunkt wird ein relevantes und zentrales Thema, das viele Kinder beschäftigt, aufgegriffen. In Lehrveranstaltungen aus unterschiedlichen Fächern wird Bewusstsein für Fragen des sich verändernden Klimas geschaffen. Klima- und umweltschonendes Handeln wird basierend auf dem Wissen aus der Wissenschaft reflektiert. Unterstützt wird der Schwerpunkt "klimafit" vom Klima- und Energiefonds, der sich seit vielen Jahren für die Themen Energie- und Mobilitätswende sowie Klimawandel einsetzt und bewusstseinsbildende Maßnahmen dazu fördert.

Neu ist außerdem, dass Kinderuni-Studierende als geschulte Reporter*innen direkt von der KinderuniWien berichten. Newsroom wird am neuen Standort der KinderuniWissenschaft sein, dem Universitätszentrum Althanstraße – UZA II. Die AHA Erlebnisse von Wissenschafter*innen und Jungstudierenden werden im AHA-Blog auf kinderuni.online veröffentlicht.



Gute Tradition: Die Kinderuni-Termine und KinderuniTagestickets

Das Programm geht am 1. Juni online, danach gibt es die Möglichkeit sich zu registrieren und einen Wunsch-Studienplan zusammen zu stellen. Anmeldestart ist der 12. Juni! Am Abholtag, Samstag, der 8. Juli, finden Familienvorlesungen statt und die Kinder erhalten ihr T-Shirt und ihren Kinderuni-Ausweis. Vom 10. bis 21. Juli herrscht dann 100% Forschungslaune an den sieben Standorten bei Workshops, Seminaren und Vorlesungen. Und am 22. Juli bildet traditionellerweise die Sponsion im großen Festsaal der Universität Wien den feierlichen Abschluss.

Besondere Tradition haben die „KinderuniTagestickets“. Unternehmen und Privatpersonen übernehmen seit mehr als 10 Jahren Tagesticket-Patenschaften für sozial benachteiligte Kinder und ermöglichen so hunderten Kindern einen begleiteten, ganztägigen Besuch an der KinderuniWien als besonderes Ferienhighlight! Informationen dazu: kinderuni.at/kinderuni-on-tour/tagestickets.

Wer nicht mehr so lange warten will: kinderuni.online

Wer nicht mehr auf Geistesblitze warten möchte, kann sie jetzt online sammeln. Die Online-Forschungsplattform für Kinder wurde im letzten Jahr für die Schulnutzung ausgebaut sowie um den AHA-Blog erweitert. Sie verzeichnet aktuell 8.700 aktive User*innen und mehr als 750.000 Zugriffe seit ihrer Gründung. Man lernt nicht nur mehr als 400 Wissenschafter*innen kennen, sondern auch alle beteiligten Universitäten und erhält Einblicke in alle Wissenschaftsdisziplinen! Mit ihrem nachhaltigen Fokus bringt kinderuni.online zudem wissenschaftliche Themen auch zu Kindern in die Regionen und ermöglicht Forschungsspaß immer und überall.

Ein zentrales Anliegen der KinderuniWien ist, frühzeitig das Vertrauen in die Wissenschaft zu stärken. Dies entspricht auch der BMBWF-Initiative #TruSD: „Trust in Science and Democracy".



Fördergeber*innen wie das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung mit der vom OeAD koordinierten Förderinitiative für Kinder- und Jugenduniversitäten sowie die Stadt Wien unterstützen die Kinderuni-Aktivitäten.

Kooperationspartner*innen sind: BAWAG Group, Altstoff Recycling Austria /Austria Glas Recycling, A1 Telekom Austria AG, Wirtschaftskammer Österreich, Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW), Klima- und Energiefonds, Boehringer Ingelheim RCV, Erste Group Bank AG - Erste Financial Life Park, Stadt Wien MA 31 Wiener Wasser, Wiener Städtische Versicherung, Ja! Natürlich Naturprodukte GmbH, Projekt Management Austria, Eskimo - Unilever Austria GmbH, facultas Verlags- und Buchhandels AG, Büchereien Wien – Hauptbücherei.



Informationen: kinderuni.at

