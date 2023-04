2. Bezirk: Zirkus-Flohmarkt und Zaubereien für Kinder

Veranstaltungen am 30.4. und 7.5.: office@circus-clownmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Das „Circus- und Clownmuseum Wien“ (2., Ilgplatz 7) organisiert am Sonntag, 30. April, von 9.00 bis 14.00 Uhr, einen großen „Zirkus- & Zauber-Flohmarkt“. Feilgeboten werden Werbeplakate von Zirkus-Unternehmen und Magiern, Fotomaterial von Artisten und Künstlern plus Programmhefte, Fachliteratur, Gimmicks und sonstige Objekte. Laut Auskunft des Museumsteams zahlen die Käufer*innen „Schnäppchenpreise“. Der Eintritt ist frei. Am Sonntag, 7. Mai, beginnt im Museum um 15.00 Uhr eine kurzweilige Zauber-Vorstellung für Kinder ab 4 Jahren mit dem Titel „Die Neue Hopi Popi Circusshow“. Das spaßige Magier-Duo „Karo & Karoline“ bringt an dem Nachmittag einer freundlichen „Riesenschlange“ wundersame Kartentricks bei. Ein „Clownfisch“ sowie das „Popcornmonster“ tauchen ebenfalls auf. Zauberstäbe gehen in die Luft und nur mit Hilfe der Kleinen hat das Chaos ein Ende. Eintritt: 8 Euro pro Person. Info und Reservierung: Telefon 0699/194 36 997 bzw. E-Mail monika.hemis@chello.at.

Aushänge, Fotografien, Requisiten, Bühnengewänder und weitere Erinnerungsstücke aus der glitzernden „Welt der Manege“ zeigt das „Circus- & Clownmuseum Wien“ jeweils am Sonntag von 10.00 bis 13.00 Uhr. Immer ist der Zutritt kostenlos. Ehrenamtliche Unterhaltungskunst-Historiker*innen betreuen das bei Jung und Alt beliebte Museum. Ein wichtiger Unterstützer ist die „ARGE Wiener Bezirksmuseen und Sondermuseen“. Die Museumsmannschaft realisiert Sonder-Veranstaltungen öfter in Zusammenarbeit mit dem „Ersten Wiener Zaubertheater“. Den ganzen Flohmarkt-Erlös verwenden die Show-Fachleute für den Ankauf neuer Schaustücke zur Erweiterung der umfangreichen Sammlung. Auskunft: Telefon 0676/340 75 65 bzw. E-Mail office@circus-clownmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Circus- & Clownmuseum Wien: www.circus-clownmuseum.at/

ARGE Wiener Bezirksmuseen und Sondermuseen: www.bezirksmuseum.at

Erstes Wiener Zaubertheater (Karo & Karoline): www.zaubertheater.at

Veranstaltungen im 2. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/leopoldstadt/

