Wirtschaftsbund begrüßt Vereinfachung bei Bewilligungen von Physio-, Ergotherapie und Logopädie

Beschluss in der ÖGK Hauptversammlung unterstützt den Heilungsprozess der Patienten und bringt gleichzeitig eine Entlastung im Verwaltungsbereich Beschluss in der ÖGK Hauptversammlung unterstützt den Heilungsprozess der Patienten und bringt gleichzeitig eine Entlastung im Verwaltungsbereich

Wien (OTS) - Bei der Hauptversammlung der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) am 26.4.2023 wurden Änderungen in der Krankenordnung und Satzung beschlossen. Wesentliche Erleichterungen gibt es für die Verschreibung bei physio- und ergotherapeutischen sowie logopädischen Behandlungen, da die Bewilligungspflicht bis Ende Juni 2025 zur Gänze ausgesetzt ist. Auch für chronisch Kranke gibt es Neuerung. Ärztliche Bewilligungen können in Zukunft dauerhaft oder befristet auf einen konkreten Therapieumfang bezogen ausgestellt werden. Das reduziert den Aufwand für die Verwaltung und entlastet Menschen, die durch ihre chronische Krankheit besonders eingeschränkt sind.



„Die ÖGK baut österreichweit laufend ihre Services für Versicherte und Vertragspartner aus. Besonders Menschen, die durch ihre Krankheit dauerhaft beeinträchtigt sind und langfristige Therapien benötigen müssen von bürokratischen Hürden befreit werden. Mit den leichteren Behandlungs- und Therapiezugängen ersparen sich die ÖGK-Versicherten aber auch die Ärztinnen und Ärzte zukünftig Wege und administrativen Aufwand“, so Moritz Mitterer, Vorsitzender der Dienstgeber-Kurie in der ÖGK-Hauptversammlung anlässlich der Änderungen.

