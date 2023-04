„Bewusst gesund“ über mögliche Auswirkungen der Menopause und deren Behandlungsmöglichkeiten

„Bewusst gesund" am Samstag, dem 29. April 2023, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Makuladegeneration

Die altersbedingte Makuladegeneration (AMD) ist die häufigste Ursache für Erblindung in der westlichen Welt. In Österreich leiden rund 150.000 Menschen an dieser Erkrankung. Generell ist die Makula der Bereich der Augennetzhaut, an dem besonders viele Sinneszellen sitzen. Bei einer AMD bilden sich an der Augennetzhaut Ablagerungen, die zur Sehverminderung oder sogar zum Sehverlust führen können. Die aggressivste Form dieser Erkrankung ist die feuchte AMD. Wie diese behandelt werden kann und warum künstliche Intelligenz bei der Therapie eine wesentliche Rolle spielt, zeigt „Bewusst gesund“. Gestaltung: Vroni Brix

Wechselbeschwerden

Viele Frauen leiden unter der Menopause. Neben bekannten Symptomen wie Hitzewallungen, Stimmungsschwankungen und Osteoporose gibt es jedoch auch Beschwerdemuster, die nicht sofort mit den Wechseljahren in Verbindung gebracht werden. So gelten etwa Gleichgewichtsstörungen oder Vergesslichkeit als Symptome des Wechsels. Einen Überblick über mögliche Auswirkungen der Menopause und deren Behandlungsmöglichkeiten gibt Univ.-Prof. Dr. Peter Frigo, Leiter der Hormonambulanz am Wiener AKH.

Lupus

Bei sogenannten Autoimmunerkrankungen greifen Immunzellen irrtümlich auch gesundes, körpereigenes Gewebe an. So auch bei Lupus. In Österreich sind schätzungsweise 5.000 Menschen von dieser Erkrankung betroffen, wobei Frauen im Alter zwischen 15 und 45 Jahren am häufigsten erkranken. Aufgrund der unspezifischen Symptome haben viele von ihnen einen jahrelangen Leidensweg bis zur richtigen Diagnosestellung hinter sich. Gestaltung: Denise Kracher

Frustessen

Iris hat einen stressigen Beruf und in ihrer Familie wurde immer gerne und viel gegessen. Essen war für sie lange vor allem emotional gesteuert, es war Belohnung, Seelentröster, etwas, das die Leere füllt. Mit professioneller Begleitung konnte Iris ihr Essverhalten nachhaltig umstellen. Gestaltung: Steffi Zupan

Fersensporn

Viele Hobbysportler/innen kennen das Problem: plötzliche Schmerzen im Fersenbereich. Die Diagnose lautet nicht selten Fersensporn. Was man genau darunter versteht und wie ein Fersensporn behandelt wird, erklärt Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

