Festabend für das Wiener Hilfswerk mit Andreas Lichtenberger

Wien (OTS) - Am 26. April fand der diesjährige Charity-Festabend des Annemarie-Imhof-Komitees für das Wiener Hilfswerk im Haus der Industrie statt. Höhepunkt der Benefizveranstaltung war der Auftritt des Musical-Stars Andreas Lichtenberger.

Das Annemarie-Imhof-Komitee (AIK), unter dem Vorsitz von Mag. Barbara Feldmann, lud zum 36. Festabend für das Wiener Hilfswerk ein. Die unterhaltsame Benefizveranstaltung fand am 26. April in den prunkvollen Sälen des Hauses der Industrie statt. Highlight des Charity-Abends war der Auftritt des international bekannten Musical-Stars Andreas Lichtenberger, begleitet von Pianistin Birgit Zach. Andreas Lichtenberger stellte das außergewöhnliche Programm unter dem Motto „Musical meets Kreisler“ mit Stücken von Georg Kreisler sowie aus den Musicals „Anatevka“, „Kiss me, Kate“ und „Ich war noch niemals in New York“ eigens für diesen besonderen Abend zusammen. Dr. Thomas Dänemark, Generalsekretär der Freunde der Wiener Staatsoper, führte gewohnt professionell und unterhaltsam durch den Abend. Unter den Gästen befanden sich hochrangige Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Politik, Kultur und Medizin. Der Erlös des Abends kommt der „Spielothek“ des Wiener Hilfswerks zugute, einer inklusiven Freizeiteinrichtung für Kinder mit und ohne Behinderungen.

AIK-Vorsitzende Barbara Feldmann dankt allen Mitwirkenden und Unterstützern des Abends

„Ein herzliches Dankeschön an Musical-Star Andreas Lichtenberger, der für unseren Festabend ein tolles Programm zusammengestellt hat, sowie an Thomas Dänemark für die großartige Moderation. Weiters bedanke ich mich von ganzem Herzen bei allen Mitwirkenden, Sponsoren und Gästen. Sie alle machen den Festabend zu etwas ganz besonderem“, so die Vorsitzende des Annemarie-Imhof-Komitees Barbara Feldmann.

Präsidentin Karin Praniess-Kastner bedankt sich im Namen des Wiener Hilfswerk

„Wir sind sehr dankbar, dass durch diesen wunderbaren Abend unsere Spielothek, ein inklusiver Treffpunkt für Kinder mit und ohne Behinderungen sowie deren Familien, unterstützt wird und dadurch viele interessante Angebote sowie Spielgruppen ermöglicht werden. Vielen Dank an das Annemarie-Imhof-Komitee für das großartige Engagement für die kleinen Besucherinnen und Besucher der Spielothek“, freute sich Karin Praniess-Kastner, Präsidentin des Wiener Hilfswerks, im Rahmen des gelungenen Events.

Das Annemarie-Imhof-Komitee für das Wiener Hilfswerk

Das Annemarie-Imhof-Komitee unter dem Vorsitz von Unternehmerin Mag. Barbara Feldmann hat es sich zur Aufgabe gemacht, verschiedene Projekte des Wiener Hilfswerks zu unterstützen, die nicht oder nur zum Teil durch die öffentliche Hand finanziert werden. Bereits seit mehr als 35 Jahren engagieren sich die Mitglieder im Rahmen von karitativen Aktivitäten und unterstützen soziale Projekte des Wiener Hilfswerks. Viele der Veranstaltungen des Komitees haben bereits Tradition, so etwa der Festabend, die Benefizquadrille und der Benefiz-Weihnachtsmarkt. Weitere Informationen: www.imhofkomitee.at

Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige, soziale Organisation, die im Bereich der mobilen Pflege- und Sozialdienste, in der Kinderbetreuung sowie in der Wohnungslosen- und Flüchtlingshilfe tätig ist. Es betreibt Tageszentren für Seniorinnen und Senioren, Seniorenwohngemeinschaften, Nachbarschaftszentren, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit und ohne Behinderung sowie Sozialmärkte. Das Wiener Hilfswerk beschäftigt mehr als 2.000 haupt- und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter/innen. Weitere Informationen: www.wiener.hilfswerk.at

