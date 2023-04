FPÖ – Kaniak zu medizinischem Notstand: „Regierung schläft, SPÖ ist scheinheilig“

Sechs-Punkte-Plan der FPÖ schafft Abhilfe

Wien (OTS) - „Wir Freiheitliche warnen seit vielen Jahren, dass es mit unserer medizinischen Versorgung stetig bergab geht. Die falschen und überschießenden Corona-Maßnahmen auf der einen Seite und die Untätigkeit auf der anderen haben nun das Fass zum Überlaufen gebracht“, so der freiheitliche Gesundheitssprecher und Vorsitzende des parlamentarischen Gesundheitsausschusses NAbg. Mag Gerhard Kaniak in seinem heutigen Debattenbeitrag.

Der SPÖ richtete Kaniak aus, in ihrer Argumentation scheinheilig zu sein, denn man müsse ja nur nach Wien sehen, wo die SPÖ die „Generalhoheit“ über das Gesundheitssystem habe. „70 Gefährdungsanzeigen aus den Spitälern in Fachabteilungen, Notaufnahmen und Bettenstationen, 800 geschlossene Betten und 700 fehlende Pfleger sprechen wohl für sich. Fakt ist, dass nicht nur die ÖVP und Grüne in ihrer Regierungsverantwortung nichts gegen diese medizinische Krise unternehmen, sondern, dass auch die SPÖ komplett versagt.“

„Verschärft wurde diese Entwicklung in der Corona-Krise mit dem Aufbau von überbezahlten Impf- und Teststraßen, die Ärzte und medizinisches Personal aus den Krankenhäusern abgezogen haben“, betonte Kaniak und weiter: „Seit 2020 werden von ÖVP und Grünen alle freiheitlichen Anträge im Gesundheitsausschuss vertagt.“

Im weiteren Verlauf seiner Rede wies Kaniak auf den gestern vorgestellten Sechs-Punkte-Plan hin: Evaluierung des Personalbedarfs auf allen Ebenen, finanzieller Fairness mit Prämien und Überstundenabgeltungen, einer Entbürokratisierung und Kompetenzerweiterung, einer Weiterbeschäftigung älterer Ärzte und erweiterter Ausbildung, dem Stipendienmodell und schlussendlich einer Einbindung der Wahlärzte in das Kassensystem mit der Aufhebung des Doppelbeschäftigungsverbotes.

