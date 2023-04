Wiener Töchtertag 2023 bricht alle Rekorde: Girlpower in 250 Unternehmen

Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál auf Tour durch Töchtertag-Betriebe

Wien (OTS) - Am heutigen Wiener Töchtertag haben sich mehr als 4.000 Schülerinnen für einen Schnuppertag in einem der rund 250 teilnehmenden Unternehmen angemeldet. Im Vergleich zu den Vorjahren ist dies ein Anstieg von 1.200 Mädchen und 60 Betrieben. Auch Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál war mit dabei und machte eine Besuchstour durch vier Töchtertag-Unternehmen.

Karrierewege abseits von Rollenklischees entdecke

Bei einem Workshop in die Welt der künstlichen Intelligenz eintauchen, elektrische Schaltkreise aufbauen, den Ursprung des Wiener Wassers entdecken oder kleine Roboter entwerfen – beim 22. Wiener Töchtertag haben Schülerinnen zwischen 11 und 16 Jahren einen Tag in einem Unternehmen aus den Bereichen Technik, Digitalisierung, Handwerk und Naturwissenschaft verbracht. Nach dem Erfolg des ersten Töchtertag KIDS im letzten Jahr haben heuer wieder 17 Volksschulgruppen mit 275 Mädchen als Klassenexkursion einen Betrieb besucht.

„Der Töchtertag zeigt Mädchen spannende Berufswelten – abseits von überholten Rollenbildern. Mit dem Töchtertag KIDS setzen wir schon bei den Jüngsten an und holen Volksschülerinnen an Bord. Es ist mir ein besonderes Anliegen, Mädchen zu zeigen, dass ihnen alle Türen offenstehen – egal, ob sie IT-Spezialistin, Architektin, Feuerwehrfrau oder Elektrotechnikerin werden möchten. Der Töchtertag gibt Mädchen die Möglichkeit, die Vielfalt der Berufswelt kennenzulernen und sich mit Frauen in Topjobs auszutauschen. Die Botschaft des Wiener Töchtertags ist: Seid mutig und traut euch alles zu!“, so Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál. Die Initiatorin des Wiener Töchtertags besuchte vier Töchtertag-Unternehmen: die Technische Universität Wien, via donau – Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH, Wiener Wasser (MA 31) sowie Siemens Mobility Austria GmbH.

Töchtertag KIDS: Volksschulmädchen erkunden die Berufswel

Bereits zum zweiten Mal öffneten Unternehmen die Türen für Volksschülerinnen der 3. und 4. Schulstufe. In Begleitung von Lehrkräften verbrachten die Mädchen rund zwei Stunden in einem der 17 KIDS-Unternehmen und konnten spielerisch in die Arbeitswelt hineinschnuppern.

Töchtertag-Fest im Rathaus

Nach drei Jahren coronabedingter Pause luden Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál und das Frauenservice Wien (MA 57) alle Töchtertag-Mädchen zu einem Fest ins Wiener Rathaus ein. Am Vorabend des Töchtertags nahmen knapp 400 Mädchen am Töchtertag-Fest teil. Sie begaben sich auf eine faszinierende Reise durch unser Gehirn mit Neurowissenschafterin Nicole Amberg sowie auf eine Rätselrallye durchs Rathaus. Bei den A1 TECH Inseln konnten die Mädchen ihr technisches Wissen rund um das Internet erweitern. Zum Schluss gab es auch dieses Jahr wieder tolle Technikpreise zu gewinnen.

Beim Töchtertag die Vielfalt der Berufe kennenlernen



Die Lehrlingszahlen zeigen, dass Mädchen und Burschen immer noch sehr unterschiedliche Berufe wählen. Mit dem Töchtertag werden Mädchen dazu motiviert, die Bereiche Naturwissenschaften, Digitalisierung, Handwerk und Technik zu erkunden. Die häufigsten Lehrberufe in Wien (inklusive der Anzahl der Lehrlinge; Quelle Wirtschaftskammer Wien, Lehrlingsstatistik 2022):

Mädchen:



Einzelhandel: 1.138 Bürokauffrau: 585 Verwaltungsassistentin: 540 Friseurin und Perückenmacherin (Stylistin): 447 Pharmazeutisch-kaufmännische Assistenz: 387

Burschen:

Einzelhandel: 1.329 Elektrotechnik: 1.310 Installations- und Gebäudetechnik: 915 Kraftfahrzeugtechnik: 868 Informationstechnologie: 431



Frauenbefragung „Wien, wie sie will“: Wienerinnen wünschen sich mehr Zeit, mehr Raum und mehr Chancen



15.500 Wienerinnen haben bei der größten Wiener Frauenbefragung in mehr als 77.000 Antworten ihre Ideen, Wünsche und Bedürfnisse mitgeteilt. Die Ergebnisse sind die Grundlage für konkrete Maßnahmen und Projekte der nächsten Jahre. Was sich zeigt: Mehrfachbelastungen für Frauen sind ein großes Thema. Eine Stunde Frau ist nicht gleich eine Stunde Mann – im Gegenteil. Noch immer übernehmen Frauen einen Großteil an Kinderbetreuung und Co. Auf Basis der Frauenbefragung setzt die Stadt Wien in den nächsten Monaten und Jahren zahlreiche Maßnahmen.

Mehr Zeit, mehr Raum und mehr Chancen: Das wünschen sich die Wienerinnen – so das Ergebnis der größten Wiener Frauenbefragung „Wien, wie sie will“.



Beim Thema Chancen ist der Wiener Töchtertag ein wichtiger Baustein, der seit nunmehr 22 Jahren Mädchen und junge Frauen für zahlreiche spannende Berufe begeistert.



Konkrete Maßnahmen, die bereits auf Basis der Ergebnisse der Frauenbefragung umgesetzt worden sind: das 5. Frauenhaus, das neue Projekt „Mädchen feiern Technik“ und die Erhöhung des Frauenanteils in technischen Berufen – etwa über waff-Stipendien.

Über den Wiener Töchtertag



Der Wiener Töchtertag ist eine Initiative der Vizebürgermeisterin und Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál und des Frauenservice Wien in Kooperation mit der Bildungsdirektion für Wien und der Wirtschaftskammer Wien. Die Teilnahme ist für teilnehmende Schülerinnen und Betriebe kostenlos.

Fotos vom 22. Wiener Töchtertag am 27. April 2023 sowie vom Töchtertag-Fest finden Sie ab 13 Uhr unter www.toechtertag.at/presse / Schluss

