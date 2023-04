Für ganz Wien im Einsatz: „Tipptopp. Gesund im Mund und rundherum“ sorgt für Mundgesundheit bei Kindern

Wiener Gesundheitsförderung und ÖGK machen mit Zahntheater, Workshops und Infoveranstaltungen in Wiener Kindergärten und öffentlichen Volksschulen gesunde Zähne spielerisch erlebbar

Wien (OTS) - Was im Jahr 2009 – dem Gründungsjahr der Wiener Gesundheitsförderung - WiG – noch ein relativ kleines Angebot war, hat sich zu einem der größten Programme für die Förderung von Mundgesundheit bei Kindern entwickelt: „Tipptopp. Gesund im Mund und rundherum“ ist mit seinen mundgesundheitsfördernden Maßnahmen in Wiener Kindergärten und öffentlichen Volksschulen aktiv und erreicht jährlich über 100.000 Kinder in rund 1.300 Einrichtungen. „Die Zeiten haben sich gewiss geändert, aber Mund- und Zahngesundheit ist und bleibt ein essenzieller Bestandteil für das eigene Wohlbefinden. Umso mehr freut es mich, dass wir mit unserem Projekt ‚Tipptopp‘ spielerisch und kindgerecht die Mundgesundheit unserer jüngsten Wiener*innen fördern und zu einem gesunden Lebensstil von Anfang an beitragen“, so Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG.

Das von der Wiener Gesundheitsförderung – WiG gemeinsam mit der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) angebotene Programm richtet sich an Kinder von 0 bis 12 Jahren, deren Eltern, Erziehungsberechtigte und Betreuungspersonen. Kindern soll dabei spielerisch die Bedeutung gesunder Zähne vermittelt werden, damit so gesundheitsförderliche Verhaltensweisen von klein auf erlernt sowie die Gesundheitskompetenz gestärkt werden. „Gesunde Zähne sind kostbar und daher für die Österreichische Gesundheitskasse ein wesentlicher Teil der Gesundheitsförderung in Kindergarten und Schule. Je früher die Gesundheitskompetenz gestärkt wird, desto mehr profitieren wir davon“, unterstreicht Mario Ferrari, Vorsitzender des Landesstellenausschusses der Österreichischen Gesundheitskasse in Wien.

Tipptopp - von Workshops, Informationsveranstaltungen bis Zahntheater

Über 40 Expert*innen für Mundgesundheit sind für „Tipptopp“ in ganz Wien im Einsatz. Alleine im vorigen Jahr konnten sie über 9.000 Workshops umsetzen und mit ihren Einsätzen in Kindergärten und Schulen über 160.000 Teilnahmen erreichen. Die Workshops erfreuen sich großer Beliebtheit und finden daher auch heuer wieder in Kindergärten und öffentlichen Volksschulen sowie in Schulen des Fachbereichs für Inklusion, Diversität und Sonderpädagogik (FIDS) statt. Spielerisch erfahren die Kids dabei, wie richtige Mund- und Zahnpflege geht. Mundgesundheit wird in Bezug zu den Themen Ernährung, seelische Gesundheit und Bewegung gesetzt und somit ihre Gesundheitskompetenz rundherum gestärkt. Auch Eltern und Erziehungsberechtigte profitieren vom Angebot des Programms „Tipptopp“. In Form von Informationsveranstaltungen zum Thema Mundgesundheit bekommen Eltern und Erziehungsberechtigte von den Mundgesundheitsexpert*innen wertvolle Informationen und Tipps zur Förderung der Mundgesundheit ihrer Kinder.

Das bei Kindern beliebte „Zahntheater“ ist dieses Jahr nach pandemiebedingten Einschränkungen mit 100 geplanten Aufführungen wieder in Wiener Volks- und Mittelschulen unterwegs. Kinder erleben mit dem interaktiven Zahntheater nicht nur eine lustige Aufführung, sondern gehen nach dem Stück auch gleich ans Werk: Mit Unterstützung der Schauspieler*innen machen sie sich ans Zähneputzen. Die Mundgesundheitsexpert*innen achten dabei auf die richtige Zahnputztechnik.

Über das Projekt „Tipptopp. Gesund im Mund und rundherum“

„Tipptopp. Gesund im Mund und rundherum“ ist ein Programm der Wiener Gesundheitsförderung – WiG für Wiener Kinder im Alter von 0 bis 12 Jahren, deren Eltern und Erziehungsberechtigte. Die Maßnahmen dienen zur Förderung der Mundgesundheit in Wiener Kindergärten und Schulen. Im Zuge der Gesundheitsreform wurde von der Sozialversicherung und der Stadt Wien ein Landesgesundheitsförderungsfonds (LGFF) eingerichtet. Das Programm „Tipptopp. Gesund im Mund und rundherum“ wird daraus finanziert und von der Wiener Gesundheitsförderung – WiG geleitet. Die Steuerung des Programms erfolgt gemeinsam mit der Österreichischen Gesundheitskasse. Umsetzungspartner ist PROGES. Nähere Informationen zum Projekt gibt es unter www.tipptopp.wien.

