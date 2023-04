Queens Days – Der Name ist Programm

Wien/Scuol (OTS) - Die Freiheit auf zwei Rädern genießen. Mit dem Mountainbike, Gravelbike oder Rennrad in einem Event, wo gibt denn so etwas? – Bei den Queens Days in der Schweiz. Beim neuen Women-only-Bike-Event in Scuol vom 28. September bis 1. Oktober 2023 können die Teilnehmerinnen ganz unterschiedliche Räder testen.

Homebase der Queens Days ist das Örtchen Scuol, umgeben von der fabelhaften Engadiner Bergwelt. Hier finden wir die idealen Voraussetzungen zum Mountainbiken, Gravel-Biken und Rennradfahren - verstreut in alle Himmelsrichtungen. Scuol ist die Eventarea, welche eine Bühne für alle Testbikes namhafter Brands mit ihren Ambassadorinnen und Workshops bietet. Lokale kulinarische Hochgenüsse, fetzige Musik und Gleichgesinnte mit der Leidenschaft für Zweiräder versprechen ein Event der besonderen Art!

An allen drei Tagen werden geführte Touren und begleitete, gemeinsame Ausfahrten angeboten. Singletrail-Touren mit und ohne Bergbahn-Nutzung, wo die besten Trails der Region integriert werden. Gravel-Touren durch wunderschöne Engadiner Dörfer und ursprüngliche Landschaften oder flotte Pässe-Touren mit dem Rennrad. In allen drei Disziplinen werden Einsteiger-Touren mit Fahrtechnik-Tipps angeboten.

Das Testen und Ausprobieren der einzelnen Radsportarten ist optional, aber es kann natürlich auch alle drei Tage in der Rad-Lieblingsdisziplin gefahren werden.

Übrigens - verschiedene Bike-Brands sind mit ihrer Testbike-Flotte vor Ort und stellen aktuelle Mountainbike, Gravel- und Rennräder mit und ohne E-Antrieb kostenlos zur Verfügung. So kann ganz unkompliziert eine neue Radsportart ausprobiert werden.

Das Package zu den 4-tägigen Queens Days vom 28. September bis 1. Oktober 2023 (CHF 290,- pro Person) beinhaltet folgende Leistungen:

Begrüßungsapéro am Donnerstag

Abendessen am Freitag und Samstag

Tagesverpflegungen von Freitag bis Sonntag (zum Mitnehmen auf die Touren)

Geführte Touren von Freitag bis Sonntag

Tourenvorschläge mit GPS-Daten

Reparatur-Workshops

Fahrtechnik-Trainings

Alle Testbikes

Tolle Goodies von unseren Partnern

Viele inspirierende Bekanntschaften, eindrückliche Erlebnisse und unvergessliche Momente

Weitere Informationen: queensdays.ch

Rückfragen & Kontakt:

Schweiz Tourismus

Urs Weber

Market Manager Österreich

+43 (0)1 513 26 40 11

urs.weber @ switzerland.com

MySwitzerland.com