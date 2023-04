Frühlingskonzert und Gemälde im Bezirksmuseum 19

Wien (OTS/RK) - Die Bezirkshistoriker*innen des Bezirksmuseums Döbling (19., Döblinger Hauptstraße 96) bitten am Freitag, 28. April, zu einem stimmungsvollen „Frühlingskonzert“. In den Museumsräumen in der „Villa Wertheimstein“ musiziert ab 19.00 Uhr das famose Wiener Klassik-Ensemble „Trio Cordis“. Auf dem Programm stehen Kompositionen von Beethoven, Dvorak und Piazzolla, darunter ein „Gruß an den Frühling“ und das sogenannte „Geistertrio“. Außerdem stellt an dem Abend die Malerin Eva Tuma ihre Werke aus. Tuma hält verschiedenste Motive (Natur, Architektur, Mensch, Stillleben, u.v.a.) in Aquarellen, Ölgemälden, Pastellarbeiten und Grafiken fest. Der Eintritt zum Konzert und zur Bilder-Schau ist kostenlos. Gerne nehmen die Organisator*innen Spenden des Publikums an. Auskünfte über die aktuelle Veranstaltung und anschließende Kultur-Termine im Museum erteilt die ehrenamtlich agierende Leiterin, Brigitte Kolin, unter der Telefonnummer 368 65 46 (Montag/Mittwoch: Vormittag). Beantwortung von Anfragen per Mail: bm1190@bezirksmuseum.at.

Nähere Angaben über das Bezirksmuseum Döbling (Öffnungszeiten, Dauer-Ausstellung, temporäre Präsentationen, etc.) publizieren die auf freiwilliger Basis tätigen Mitarbeiter*innen im Internet: www.bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

presse.wien.gv.at