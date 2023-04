REMINDER: AVISO: Feierliche Angelobung und Ausmusterung von Polizistinnen und Polizisten in Wien

28. April 2023, 10 Uhr, Oberes Belvedere, Wien

Wien (OTS) - Am 28. April 2023 findet in Wien 3, Oberes Belvedere, der feierliche Lehrgangsabschluss von Polizeigrundausbildungslehrgängen statt. Innenminister Gerhard Karner und Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl werden an der Veranstaltung teilnehmen.

Wann: Freitag, 28. April 2023, 10 Uhr

Wo: Oberes Belvedere, Prinz-Eugen-Straße 27, 1030 Wien

Akkreditierung erforderlich

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme ist eine Akkreditierung erforderlich. Hierfür muss das Formular unter folgendem Link ausgefüllt werden – nach Überprüfung der Daten erhalten Sie die Akkreditierung per E-Mail.

Akkreditierung: https://bit.ly/3mZyOpR

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Ministerialrat Markus Haindl, BA MA

Pressesprecher des Bundesministers

+43 (0) 1-531 26 – 90 1021

markus.haindl @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at