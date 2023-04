SPÖ-Bayr zum Girls‘ Day: Auch Betriebe und Schulen müssen veraltete Rollen­muster überwinden

Wien (OTS/SK) - „Mädchen haben unterschiedliche Talente und Interessen. Damit sie die Möglichkeit haben, diesen Interessen in ihrer Ausbildung nachzugehen, brauchen sie einen Überblick über die Vielfältigkeit zukunfts­orien­tierter Berufs­möglich­keiten. Außerdem ist es wichtig, ihnen Mut zu machen, damit sie sich Berufs­feldern abseits der gängigen Rollen­muster zuwenden“, ist Petra Bayr, SPÖ-Nationalratsabgeordnete, anlässlich des Girls‘ Days am 27. April überzeugt. ****

„Aber auch die ausbildenden Betriebe und die Schulen sind in der Pflicht, Raum für Mädchen zu schaffen. Oft genug gilt es hier strukturelle Hürden abzubauen und einen frischen Wind in Lern- und Ausbildungsstätten zu bringen“, fordert Bayr. „Mädchen in Technik, Handwerk und Naturwissenschaften können und werden unsere Zukunft gestalten. Wir dürfen ihnen dabei keine Steine in den Weg legen“, so Bayr abschließend. (Schluss) ls

