HARTL HAUS lädt ein - Tag der offenen Tür am 6. Mai 2023 in Echsenbach/NÖ

Zusehen wie Fertighäuser produziert werden, die neu gestaltete Outdoor-Living-World entdecken und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm genießen - all das erwartet die Besucher.

Echsenbach (OTS) - Hartl Haus öffnet am Samstag, den 6. Mai 2023 von 9.00 bis 16.00 Uhr im Werk im niederösterreichischen Echsenbach seine Tore. Auf rund 132.000 m² zeigt Hartl Haus wie im Werk nicht nur Fertighäuser, sondern auch in den hauseigenen Tischlereien Produkte wie Türen, Fenster, Stiegen, Wintergärten, Möbel und komplette Küchen entstehen. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für die kleinen Besucher mit Kinderspielbereich und Hüpfburg und vieles mehr sorgt für einen Tag mit viel Spiel und Spaß. Die neugestaltete Outdoor-Living-World lädt die Besucher zum Entspannen und Genießen ein. Fachvorträge, wie z. B. zu Finanzierungsfragen runden das Programm ab.

Zusehen bei Fertighausproduktion

Unter dem Motto „Wussten Sie, dass …“ setzt der Waldviertler Fertighausproduzent beim diesjährigen „Tag der offenen Tür“ auf Informationen und Beratung rund um das Thema Hausbau bei Hartl Haus. Die Besucher können bei Hartl Haus bei einer der modernsten Fertigungsanlagen Europas einen Blick hinter die Kulissen werfen. Weiters sehen die Besucher wie in der hauseigenen Bautischlerei die Holz-Alu-Fenster produziert werden und beim anschließenden Einbruchstest gleich durch einen Show-Einbrecher in einem inszenierten Einbruch auf Herz und Nieren geprüft werden.

Jetzt neu zu entdecken – Outdoor-Living-World

Hartl Haus unterstützt den Häuslbauer als Komplettanbieter und bietet alles aus einer Hand von der Planung bis zur schlüsselfertigen Umsetzung des Traumhauses an. Nun erweiterte der Fertighausspezialist sein Angebot um den Outdoorbereich und zeigt die vielfältigen Möglichkeiten in der Garten- und Terrassengestaltung. Gemeinsam mit neun Partnerbetrieben wurde am Werksgelände ein Bereich geschaffen, der Ruheoase und Ausstellungsbereich zugleich ist. Unterschiedliche Gestaltungen von Sitzbereichen, Überdachungsmöglichkeiten bis hin zum Naturpool sind hier hautnah zu erleben. Das Highlight ist das Studio von Hartl Haus, das als Mini-Büro, Appartement oder auch Gartenhaus genutzt werden kann.

Ausstellung von Küchen, Innentüren und Fenstern

Im Ausstattungscenter werden Produkte wie Fenster, Stiegen, Türen, Wintergärten, Küchen, Möbel und Innentüren ausgestellt, alles gefertigt in der hauseigenen Tischlerei. Für Fragen und Beratung stehen die Hartl Haus-Mitarbeiter gerne zur Verfügung.

Fachvorträge: Finanzierung und Aufstockungen & Zubauten

Für alle interessierten Besucher werden außerdem Fachvorträge zu den Themen Finanzierung (aktuelle Kredit- und Finanzierungsmöglichkeiten) sowie Aufstockungen und Zubauten (Möglichkeiten zur Wohnraumerweiterung) geboten. Die Vorträge finden abwechselnd zu jeder halben und vollen Stunde zwischen 10:00 und 15:00 Uhr im Ausstattungscenter statt.

Karriere und Ausbildung bei HARTL HAUS

Hartl Haus ist stolz auf seine Lehrlingsausbildung. Jährlich beginnen hier sechs Lehrlinge ihre Ausbildung als Fertighausbauer/Zimmerer, Tischler oder Tischlereitechniker. Am Karrierestand zeigen die aktuellen Lehrlinge ihr Können und berichten aus ihrer Lehrzeit. Ebenso werden hier die vielfältigen Berufsbilder von Montage bis technischer Planung präsentiert.

Einen besonderen Nervenkitzel und Blick über das ganze Werksareal kann der Besucher bei einer Fahrt mit dem Kran erleben, der eine Höhe von bis zu 40 m erreicht.

Spiel und Spaß für die Kleinsten

Mit einem vielfältigen Rahmenprogramm im Kinderspielbereich mit Basteln, Hüpfburg und Schminken ist für jeden etwas dabei. Zudem wird im Festzelt den ganzen Tag für Verpflegung gesorgt.

Hartl Haus freut sich auf zahlreiche Besucher, die einen spannenden und informativen Tag am Samstag, den 6. Mai im Werk in Echsenbach erleben möchten.

Datum: 06.05.2023, 09:00 - 16:00 Uhr

Ort: Hartl Haus Holzindustrie GmbH

Haimschlag 30, 3903 Echsenbach, Österreich

Url: https://www.hartlhaus.at/tag-der-offenen-tuer

