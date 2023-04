„Onde d’Italia“ mit „Extraliscio“ am 6.5. im ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) - Traditionelle italienische Tanzmusik in Verbindung mit Punk, Rock und Humor im ORF RadioKulturhaus: Am Samstag, den 6. Mai (19.30 Uhr) ist die Band „Extraliscio“ zu Gast in der „Onde d’Italia“-Reihe im Großen Sendesaal.

„Extraliscio“ verbindet die Musik, die ganze Generationen zum Tanzen gebracht hat, mit Gitarren, Elektronik, Rock, Pop und schafft eine Explosion von Klängen, Ironie, Freude und Leichtigkeit. 2016 präsentierten die Musiker ihr Debütalbum „Canzoni da ballo“, im darauffolgenden Jahr folgte das Album „Imballabilissimi – Ballabilissimi“, 2020 steuerte die Band mit „GiraGiroGiraGi“ die offizielle Titelmelodie zum Radrennen Giro d’Italia bei, im selben Jahr erschien ihr Album „Punk da balera“. Unter dem Titel „Extraliscio – Punk da balera“ porträtiert der Dokumentarfilm unter der Regie von Elisabetta Sgarbi die Band aus der norditalienischen Region Emilia-Romagna, der Film wurde auf mehreren Filmfestivals präsentiert. Der Eintritt für das Konzert beträgt EUR 26,–; mit der ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50 % ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 10 % Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

